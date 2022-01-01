Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 26 - кот Даня и его хозяйка Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВА.

Котенок выглядел таким жалким, что Ботагоз не могла уснуть после встречи с ним / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

Бывают такие моменты, которые будто бы прописаны по судьбе. Никакие препятствия не могут помешать событию, после которого жизнь хоть немного, да меняется. Всякого рода мыслители называют такие ключевые моменты точками бифуркации (разветвления). В жизни голодного уличного котенка такой точкой бифуркации стала встреча с Ботагоз Баймухамбетовой.

В этой точке, после которой судьба беспризорника радикально изменилась, сошлось так много всего... Ведь Ботагоз могла не приехать в эту деревню или приехать в другой день, или котенок зашел бы в другой двор, или она его не увидела бы в темноте. Но все вероятности невероятным образом завязались в единый узел, чтобы кроха получил шанс на счастливую жизнь. Ему осталось только проявить чуточку настойчивости. Впрочем, обо всем прекрасно рассказывает сама Ботагоз. Вот ее письмо без изменений.

- Хочу рассказать историю о спасении своего кота Даньки, который сам выбрал меня в хозяйки. Ровно год назад мы с супругом гостили в деревне и поздно вечером, вдыхая свежий осенний воздух, прогуливались по главной улице. Вдруг в темноте я вижу, что-то маленькое за мной бежит. Это оказался очень худенький котенок, который ни на шаг от меня не отставал. Я его, конечно, погладила и хотела уйти. Но он не отставал, так и дошел со мной до дома. Покормив его во дворе, я засобиралась домой. Но котенок от меня не отходил. Он весь дрожал от холода и страха. У меня сжалось сердце, так как понимала, что не могу его запустить в дом, находясь в гостях. Всю ночь не могла уснуть, думая о котенке.

Теперь это роскошный кот со всеми удобствами)) / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

Хозяина жизни сразу видно / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

На следующее утро, засобиравшись домой, в Костанай, я увидела котенка, который меня ждал возле нашей машины. Тут мое сердце не выдержало, я стала уговаривать супруга забрать его домой. Он первоначально был против, так как дома у нас уже есть шотландский вислоухий кот Тепа. Но после того, как взглянул на дрожавшего котенка, его сердце тоже дрогнуло, а котенок, как будто все поняв, сам запрыгнул в машину. Так всю дорогу и проспал у меня на руках.

Данькины будни: не жизнь, а малина! / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

Но до хеппи-энда было еще далеко. Данька за свою короткую жизнь успел нахватать кучу болезней. Это ушной клещ, стоматит, глисты, блохи. Более того, он успел заразить и моего шотландца. Так двоих и возили на лечение в ветеринарную клинику. Зато теперь это самый умный, самый благодарный кот. Когда мне грустно, Данька своей мордочкой тычется мне в лицо, мурлычет, успокаивая меня. Следует отметить, что он очень быстро сообразил, где лоток (в отличие от породистого кота Тепы).

Тепа был обескуражен появлением конкурента / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

Теперь Тепа и Даня неразлучные друзья, но Даня - главнее / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

Но надо сказать, что я избаловала его. Всего только один раз в сердцах ударила, когда он мне разбил только из магазина новый тостер (до этого сломал вентилятор, порвал защитную сетку на балконе, ловя мух, перегрыз все зарядки и др.).

Ботагоз даже работает под неусыпным котоконтролем / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

Особенно Данька любит лазить в пакеты из-под продуктов, чтобы его качали, а он нападал на нас, сидя в пакете. При всех шалостях мы его сильно полюбили. Это очень любопытный, ласковый кот. Если шотландец Тепа позволяет себя любить, то Данька нас любит. Он так и продолжает за мной ходить хвостиком. Где я, всегда рядом со мной Данька.

Разве можно в этом шикарном котяре узнать прежнего заморыша? / Фото Ботагоз БАЙМУХАМБЕТОВОЙ

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 26 кота Даню и его хозяйку Ботагоз Баймухамбетову в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 20 января, до 11.00 воскресенья, 21 января. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны, в связи с праздниками, принимаются с 9.00 четверга, 18 января, до 10.00 понедельника, 22 января. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 25 кота Рыжика и его хозяйки Карины Зарембы поступил 291 голос.