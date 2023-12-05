О большой свалке возле контейнеров, расположенных напротив магазина «Георгий», сообщила «НГ» Нина ЖИГАЛОВА. Она пояснила, что гора мусора скопилась между домами № 42 по ул. Сералина и № 27 по ул. Садовой.

- Обычно после выходных, в понедельник, мусор забирают, - сообщала Нина Жигалова 16 ноября. - Но сейчас мусор остался, хотя баки уже пустые.

Корреспонденты «НГ» побывали на месте 5 декабря, но ничего не изменилось. Ощущение, что куча мусора, о котором читательница рассказывала в середине ноября, стала еще больше и с тех пор ее не вывозили.

Контейнерная площадка напротив магазина «Георгий» завалена мусором / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе домов № 5 и № 5 «А» в 9-м микрорайоне, о которой мы писали две недели назад, так и не убрали.

Свалку в 9-м микрорайоне за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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