Искусство принадлежит народу
В последний день осеннего снегопада мы, ветераны труда, общественники и представители разных организаций, убедились в глубокой справедливости этой фразы, посетив Русский драматический театр.
Благодарим от всей души председателя ОО «Русская община Костанайской области», директора Русского драматического театра Юрия Ивановича Ивлева и его заместителя Татьяну Викторовну Моргунову. Традиционно в дни рождественских и новогодних праздников они радуют костанайского зрителя благотворительными мероприятиями. И в этот день мы получили огромное впечатление и радостное настроение от просмотра премьеры комедии «Мамуля» (автор С. Белов).
Режиссер порадовал наличием динамичных цирковых номеров, исполнение ролей артистами было четким и профессиональным. Радостное настроение было поддержано звуковым рядом с исполнением песен советского времени. В зале не смолкали бурные аплодисменты.
Содержание комедии отражает действительность, является актуальным как в России, так и в Казахстане. Печально было ощущать, как денежные проблемы отражаются на нравственности разных семей.
Также выражаем благодарность за то, что, несмотря на ряд объективных сложностей, просмотр спектакля при поддержке Россотрудничества был организован бесплатно. В результате ряд людей, в том числе молодежь, впервые в жизни побывали в театре и увидели спектакль в живом исполнении. «Вот здорово! Молодцы!» - такие возгласы слышались в гардеробе после спектакля.
По мнению ветеранов труда и активных общественников, нашим властям следует озаботиться усилением финансирования Русского драматического театра, сделать искусство более доступным для простого народа, что позволит повысить нравственный уровень наших людей.
Зинаида МАСЛЕНКОВА, ветеран труда, Костанай
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.