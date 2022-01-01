В последний день осеннего снегопада мы, ветераны труда, общественники и представители разных организаций, убедились в глубокой справедливости этой фразы, посетив Русский драматический театр.

Благодарим от всей души председателя ОО «Русская община Костанайской области», директора Русского драматического театра Юрия Ивановича Ивлева и его заместителя Татьяну Викторовну Моргунову. Традиционно в дни рождественских и новогодних праздников они радуют костанайского зрителя благотворительными мероприятиями. И в этот день мы получили огромное впечатление и радостное настроение от просмотра премьеры комедии «Мамуля» (автор С. Белов).

Режиссер порадовал наличием динамичных цирковых номеров, исполнение ролей артистами было четким и профессиональным. Радостное настроение было поддержано звуковым рядом с исполнением песен советского времени. В зале не смолкали бурные аплодисменты.

Содержание комедии отражает действительность, является актуальным как в России, так и в Казахстане. Печально было ощущать, как денежные проблемы отражаются на нравственности разных семей.

Также выражаем благодарность за то, что, несмотря на ряд объективных сложностей, просмотр спектакля при поддержке Россотрудничества был организован бесплатно. В результате ряд людей, в том числе молодежь, впервые в жизни побывали в театре и увидели спектакль в живом исполнении. «Вот здорово! Молодцы!» - такие возгласы слышались в гардеробе после спектакля.

По мнению ветеранов труда и активных общественников, нашим властям следует озаботиться усилением финансирования Русского драматического театра, сделать искусство более доступным для простого народа, что позволит повысить нравственный уровень наших людей.

Зинаида МАСЛЕНКОВА, ветеран труда, Костанай