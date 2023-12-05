Об открытом участке труб во дворе дома № 170 по ул. Баймагамбетова сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда СУХАНОВА.

- Трубы проходят через детскую площадку, - пояснила она. - Прямо над тем участком, который открыт, стоит детская «паутинка». Большая часть изоляции в очень ветхом состоянии, она свисает лохмотьями.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели длинный участок трубы на детской площадке. Изоляция на нем очень ветхая, а частично ее совсем нет.

Ул. Баймагамбетова, 170. Открытые участки теплотрассы проходят через детскую площадку / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Открытые трубы рядом с рестораном «Тарантино», о которых «НГ» писала две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Трубы рядом с «Тарантино» спустя две недели хорошо изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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