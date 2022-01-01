Сухой остаток. С 27 ноября по 03 декабря
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 7 338 вызовов, из них 2 294 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 438;
- поступили 24 вызова на ДТП: в авариях пострадали 33 человека, из них 6 - дети; 29 человек доставлены в больницу;
- всего скорая помощь доставила в больницы 1 635 человек.
По данным Костанайского областного центра психического здоровья:
- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 182 человека, из них поместили 161: 143 мужчины и 18 женщин.
По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:
- за неделю в областной центр крови обратились 279 человек, 219 из них стали донорами.
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