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Куда пойти с 7 по 13 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

9 декабря,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

 

10 декабря,

12.00

«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка

 

 

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

8 декабря,

10.00, 11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

8 декабря,

18.30

«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия

10 декабря,

17.00

«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера

 

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

7 декабря,

18.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

 

8 декабря,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия, премьера

 

9 декабря,

12.00

«Новые бременские музыканты», Ю. Энтин, В. Ливанов, музыкальная сказка

9 декабря,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

10 декабря,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

 

10 декабря,

17.00

«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия

 

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Сокровище родного края». Выставка участников V Республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

7 декабря,

18.30

Tynda.music с новой концертной программой музыки из киновселенной Harry Potter 

8 декабря,

18.30

«Музыка романтизма», концерт камерного оркестра

10 декабря,

19.00

Концерт Ratovich & Live Band. В программе новогодние композиции

12 декабря,

18.30

ІV международный фестиваль Түркі әлемі

 

13 декабря,

18.30

Концерт Тобыл-торғай толғауы

 

ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

12 декабря,

19.00

«Бізге - 1 жыл», Таған театры

 

 Спортафишка

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Атырау»

Рудный, СК «Аят-Арена»

8-9 декабря

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Арлан»

Рудный, Ледовый дворец спорта «Горняк арена»

11-12 декабря, 19.00