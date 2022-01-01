Нужно ли запретить в Казахстане российский сериал «Слово пацана. Кровь на асфальте», события которого разворачиваются в 1980-е годы в Казани? Да. После просмотра фильма казахстанские подростки тоже начнут создавать банды.

Да. В сериале пропагандируется насилие как самый простой способ решения всех проблем.

Нет. Все, что показано в сериале, наши подростки и так видят в реальной жизни.

Нет. Запрет только привлечет повышенное внимание подростков к этому сериалу.

