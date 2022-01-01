Куда пойти с 7 по 13 октября
Потехе - час!
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Заведение
|
Дата и время
|
Что состоится
|
Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
|
9 декабря,
12.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
|
10 декабря,
12.00
|
«Экопатруль», Ю. Семенова, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
8 декабря,
10.00, 11.00
|
«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
|
8 декабря,
18.30
|
«Тіл табысқандар», М. Байжиев, комедия
|
10 декабря,
17.00
|
«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера
|
Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
|
7 декабря,
18.00
|
«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
|
8 декабря,
18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия, премьера
|
9 декабря,
12.00
|
«Новые бременские музыканты», Ю. Энтин, В. Ливанов, музыкальная сказка
|
9 декабря,
17.00
|
«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
|
10 декабря,
12.00
|
«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
|
10 декабря,
17.00
|
«В ожидании сердца», Ю. Поляков, трагикомедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Сокровище родного края». Выставка участников V Республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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7 декабря,
18.30
|
Tynda.music с новой концертной программой музыки из киновселенной Harry Potter
|
8 декабря,
18.30
|
«Музыка романтизма», концерт камерного оркестра
|
10 декабря,
19.00
|
Концерт Ratovich & Live Band. В программе новогодние композиции
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12 декабря,
18.30
|
ІV международный фестиваль Түркі әлемі
|
13 декабря,
18.30
|
Концерт Тобыл-торғай толғауы
|
ДК «Мирас»
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12 декабря,
19.00
|
«Бізге - 1 жыл», Таған театры
Спортафишка
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Атырау»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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8-9 декабря
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Арлан»
|
Рудный, Ледовый дворец спорта «Горняк арена»
|
11-12 декабря, 19.00
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