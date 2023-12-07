Финансовый лизинг от фонда «Даму» и дочерней компании АО «Банк ЦентрКредит» – Center Leasing. Срок лизинга – до 84 месяцев, сумма финансирования – до 500 млн тенге. Ставка ГЭСВ – от 19,8% годовых, с учетом субсидий, конечная ставка для заемщика от 5%.

Один из главных вопросов для бизнеса – где взять деньги на обновление автопарка или на сельскохозяйственную технику, если собственных средств недостаточно? Кредит не всегда является решением.

В данном случае отлично подойдет лизинг, который проще оформить и по нему не требуется залога. Это способ получить автомобили и спецтехнику в аренду на долгий срок с правом последующего выкупа. Ежемесячно оплачиваются лизинговые платежи, в конце срока договора можно вернуть движимое имущество лизингодателю либо выкупить по остаточной стоимости.

Преимущества лизинга

Лизинг подойдет если есть потребность в обновлении или расширении бизнеса, в использовании техники на протяжении нескольких лет, либо работа связана с сезонным бизнесом. Например, в сельском хозяйстве или дорожно-строительных работах.

Лизинг позволяет уменьшать налогооблагаемую базу, поскольку все выплаты по лизинговому договору включаются в себестоимость, в результате чего снижается налог на прибыль.

Условия

· Ставка вознаграждения – от 5% (ГЭСВ – от 19,8% годовых)

· Срок лизинга – от 37 до 84 месяцев

· Максимальная сумма займа – до 500 млн тенге

· Минимальный первоначальный взнос – от 20%

Предприниматель может продать устаревшую технику, внести первоначальный взнос по договору лизинга и получить обновленный автопарк или спецтехнику. Участие в программе льготного финансового лизинга позволит вам получить поддержку государства в виде субсидирования* процентной ставки.

Подробнее об условиях финансового лизинга можно узнать по ссылке.

Заявку можно отправить онлайн по ссылке.

Лицензия № 1.2.25/195/34 от 03.02.2020, выданная АРРФР РК

*Субсидирование – форма государственной финансовой поддержки предпринимателей, используемая для частичного возмещения расходов, уплачиваемых предпринимателем банку/лизинговой компании в качестве вознаграждения по кредитам/лизингу в обмен на выполнение в будущем определенных условий, относящихся к операционной деятельности предпринимателя.

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