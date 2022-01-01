Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 20 - кот Рыжик и его хозяйка Елена ГРИПАС.

Перед этой любовью отступила даже коварная аллергия / Фото из семейного архива

Полную драматизма историю обретения друга рассказала жительница Качара Елена Грипас. Написала маленькое литературное произведение. Мы не изменили ни строчки, ни слова. Вот оно.

Пролог

Звонок: «Добрый день, Елена Михайловна! У вас единственной, кого я знаю, нет дома животного. Вы можете взять на передержку кота? Всего две недели!»

Если бы два года назад мне сказали, что у меня будет кот, к которому я буду лететь в своей «Багире» на крыльях ветра, я бы не поверила! Если бы мне два года назад сказали, что я стану зоозащитником и у меня будут подопечные пушистики, которых надо спасать, лечить и кормить, я бы тоже задумалась: а как же моя аллергия?! Что же это? Результат трех официальных и двух неофициальных «корон»? Похоже, он самый… Для чего меня оставили на этой земле, а мои хорошие знакомые ушли? Пересмотреть и правильно расставить свои приоритеты, определить свою важность и нужность? Однозначно!

История Рыжика

У Рыжика было 90% ожогов тела и некроз конечностей / Фото из семейного архива

«Эй, мужик, ты, что, оглох? Я к тебе обращаюсь! Ты можешь достать из беляша мясо и отдать мне, а? Ну что тебе стоит?» - глядя на двуногого, думал рыжий кот, пробравшийся в рабочую столовую АО «Качары руда», не знающий законов санитарных норм, переходя от одного стола к другому в надежде полакомиться. Пять лет он откликался на кличку Рыжик, пять лет назад кто-то из горняков дал ему самую банальную, самую распространенную кличку на всем белом свете. Пять лет, каждое утро он встречал на крыльце весь руководящий состав управления. И когда с ним случилась страшная беда, он пришел к ним, самым дорогим людям на свете. Потому, что считал управление своим домом.

Говорят, что живодер облил его соляркой, держа за лапу. Рыжик получил 90% ожогов всего тела. Кого он считал своими друзьями, моментально собрали на его лечение небывалую сумму. Поначалу врач-ветеринар поставила диагноз «некроз всех конечностей». А это последующая мучительная смерть. Но это же не просто Рыжик! Это кот-горняк! А горняки всегда устоят там, где, казалось, нет никаких шансов устоять!

Рыжик не собирался сдаваться, настоящий горняк! / Фото из семейного архива

Лысый, с кровавыми ранами на лапках, с повышенной температурой, он предстал предо мной. Что делать дальше, когда нет абсолютно опыта за уходом животного? Спальная комната превратилась в лазарет, где котик лечился, питался и справлял нужду. Кстати, мнение о том, что коты, долго прожившие на воле, в квартире будут гадить - предрассудки! В первые же минуты нахождения в неизвестной ему комнате он сходил в кошачий лоток! Шаг за шагом мы двигались к выздоровлению. Подходило время передать моего пациента одной из работниц карьера, пожелавшей приютить бедолагу. И тут вмешалась самая настоящая судьба-злодейка. Муж увидел раздавленного на дороге рыжего кота, и судьба Рыжика была решена. Тогда я еще думала о своей аллергии - скоро начнет расти шерсть!

Постепенно кот начал обрастать новой шерстью / Фото из семейного архива

С 22 марта 2023 года, даты нашей встречи, прошло всего неполных пять месяцев, но, кажется, это сокровище я знаю много лет! Историю Рыжика знает весь Качар. Многие просят присылать его фото, кто-то приходит его навестить. Аллергии на него нет. Вчера возила в ветеринарную клинику в Рудный очередную пострадавшую собаку и была приятно удивлена, что ветврач Татьяна Сергеевна поинтересовалась жизнью моего Рыжика, ее бывшего пациента!

Эпилог

Каждым утром, ровно в пять, счастливого, умного, обросшего шикарной шубкой, рыжего кота можно застать за раздачей поцелуев своей спасительнице и другу Лене. И чтобы осчастливить ее, он научился произносит слово «Мя-мя», что в переводе с кошачьего означает: «Хватит спать, вставай уже! Сколько можно валяться! Подумай о моем желудке, двуногое создание. Совесть у тебя есть? Как можно спать, когда я хожу?!», ну и, конечно же, «мама».

После всех перенесенных мучений Рыжик обрел счастье / Фото из семейного архива

Спасение Рыжика не изменило весь мир, но для него мир изменился навсегда!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 20 кота Рыжика и его хозяйку Елену Грипас в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 9 декабря, до 11.00 воскресенья, 10 декабря. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 7 декабря, до 10.00 понедельника, 11 декабря. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 19 кошки Маруси и ее хозяйки Ольги Наприенко поступило 570 голосов и 1 купон.