В 138-м туре в помощи нуждаются два десятилетних мальчика

Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать большую для нашего благотворительного проекта сумму - 1 700 000 тенге.

Напоминаем, что начиная с 129-го тура все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

У нас есть изменения. Прежний генеральный спонсор «Нужных денег» такси «Народное» по материальным причинам пока не может принимать участия в проекте. Также не смогут нам помогать несколько частных лиц, оказывавших регулярную поддержку проекту фиксированными суммами. В общем в каждом туре у нас таким образом складывался резерв в 210 000 тенге, распределявшийся по усмотрению редакции между участниками, которым читатели не смогли собрать достаточно средств.

Но есть хорошая новость. У проекта «Нужные деньги» есть новый генеральный спонсор - ТОО «Казнефть», коллектив которого уже неоднократно поддерживал наших участников крупными суммами, решая проблему удовлетворения заявок.

Чтобы билось сердце

Ерославу предстоит серьезная операция на сердце / Фото из архива Екатерины БЕЛЯКОВОЙ

10-летний Ерослав БЕЛЯКОВ из Костаная впервые участвует в нашем благотворительном проекте. При рождении ему поставили диагноз «тетрада Фалло, клапанный стеноз легочной артерии». За словосочетанием «тетрада Фалло» стоит тяжелый порок сердца, собственно комплекс четырех отдельных анатомических аномалий сердца. По статистике, на каждые 100 врожденных пороков сердца на тетраду Фалло приходится от 8 до 13 случаев.

Не углубляясь в расшифровку всего, что творится с работой сердца при этом пороке, скажем только, что ребенок, кровь которого не несет к тканям должное количество кислорода и прочих необходимых веществ, не может физически развиваться так, как здоровые сверстники. Ерослав, например, весит на 20 кг меньше, чем положено по возрасту. У мальчика сильная одышка, иногда кожа его синеет, что очень пугает родных, поскольку это говорит о критическом снижении уровня кислорода в тканях. Прямо скажем, для семьи это жизнь в постоянной тревоге за ребенка, потому что ему в любой момент может стать настолько плохо, что придется вызывать скорую помощь. Ерослав не может ходить на уроки и учится на дому после того, как прямо в школе у него случился сердечный приступ.

Все анатомические аномалии развития сердца при тетраде Фалло исправляются хирургическим путем. Для этого до 18-летнего возраста ребенок должен пройти последовательный ряд операций на сердце, каждая из которых - тоже риск. Но пройти этот путь необходимо. По статистике, 97% детей, перенесших все корректирующие операции, потом живут полноценной жизнью, догоняют в физическом развитии своих сверстников, учатся, даже занимаются спортом.

У Ерослава первая операция была в 2013 году и касалась она коррекции клапанного стеноза легочной артерии. Об этом напоминает длинный вертикальный шрам вдоль грудины и выпирающие из-под кожи металлические скобки, которыми скрепляли грудину после вскрытия грудной клетки. Похоже, скобки переломились. Будут ли их удалять, пока не ясно, мальчик живет с этим дискомфортом постоянно.

Вторая операция, которую проведут хирурги детской кардиологической клиники АО «Национальный научный медицинский центр», назначена на 13 декабря.

- Если эта операция пройдет нормально и после нее он откроет глаза, - сказала мама мальчика Екатерина БЕЛЯКОВА, - будем продолжать этот путь и ездить на все операции, которые нужно сделать до 18 лет. Надеемся, что врачи помогут сыну жить дальше, что ему отмерено больше, чем десять лет. Он добрый, хороший мальчик, но почему-то судьба к нему очень несправедлива.

Операцию в Астане делают, разумеется, по квоте, но во время пребывания Ерослава в клинике нужно на что-то жить и ему, и сопровождающей его маме, снимать квартиру, питаться. На это нужно 300 000 тенге. Мы очень надеемся, что наши читатели за короткий срок смогут собрать эту сумму и мама повезет сына на операцию, не опасаясь остаться без копейки в кармане в чужом городе. Для переживаний и так хватает поводов.

Кроме того, Ерославу после операции нельзя будет поднимать руки, поэтому вся одежда должна иметь застежки, а это дополнительные траты на новые вещи.

В семье Беляковых четверо детей, Ерослав - самый старший.

Доходы семьи складываются из зарплаты папы (120 000 тенге) и пособия по многодетности (55 000 тенге). Самим им не справиться.

Карта «Каспи» 4400 4301 8644 7444, Оксана Н. (сестра Екатерины).

Карта привязана к номеру телефона +7-747-195-07-44.

Шанс на ходьбу

Без вертикализатора Бекзат теряет шансы на самостоятельную ходьбу / Фото из архива Карлыгаш ТУМЕРЗИНОЙ

10-летний костанаец Бекзат ШИТАНОВ уже знаком нашим читателям. В семье Шитановых оба первенца - близнецы Бекзат и Алмат - страдают ДЦП. Дважды, в 35-м и 44-м турах, братья становились участниками проекта вместе, а в 88-м туре мы помогали только Алмату.

У Алмата состояние более тяжелое, он не сидит сам, не разговаривает, хотя все понимает. У Бекзата изначально диагноз был легче и он брата значительно обогнал. Мальчик учится по общеобразовательной программе, только обучение проходит на дому. Врачи дают прогноз, что мальчик будет ходить сам с ходунками. Но нужны постоянные реабилитации, массажи, ЛФК.

- 15 сентября Бекзата прооперировали в Астане, - сообщила мама мальчика Карлыгаш ТУМЕРЗИНА. - Приезжали хорошие хирурги из Кургана, нам повезло попасть к ним. 30 октября сняли гипс, с тех пор у нас постоянно массажи, физиопроцедуры, ЛФК. Мы стараемся, чтобы от операции была максимальная польза. Но врачи сказали, что без вертикализатора не обойтись, иначе половина эффекта от операции будет утеряна. Помогите купить Бекзату вертикализатор, чтобы не получилось, что все муки он терпел зря! Самим нам собрать такую сумму не представляется возможным.

Вертикализатор нужной модели и такой, что будет служить, пока рост Бекзата не превысит 170 см, стоит на наши деньги 1 400 000 тенге.

Доходы семьи: пособия по инвалидности на братьев - 180 000 тенге, зарплата папы была 120 000 тенге. Летом он работал в поле, чтобы был резерв на осень. Сейчас временно не работает, потому что хрупкой жене тяжело поднимать мальчишек, они уже большие, а за Бекзатом после операции - особый уход. Папа по профессии водитель. Как только с Бекзатом станет полегче, он выйдет на работу, но сейчас положение таково.

В семье есть еще младшая дочь-второклассница.

Понятно, что самим Шитановым не справиться. И понятно, что не получится собрать на вертикализатор быстро. Но мы будем продолжать сбор, пока не поможем Бекзату.

Карта «Каспи» 4400 4302 2450 7415, Карлыгаш Т.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-309-35-55.

Карта Народного банка 4405 6397 4074 2273.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 137-го тура