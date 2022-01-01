Об открытом участке теплотрассы напротив ресторана «Тарантино», за домом № 98 по ул. Гоголя, сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья ФЕДУЛОВА.

- Еще летом изоляция на трубах сгорела, видимо, из-за того, что поджигали пух, - рассказала читательница. - Сгоревший материал так и не заменили. А на другой трубе изоляция полностью истрепалась.

На месте корреспонденты «НГ» увидели две трубы. На одной частично сгорела изоляция, другая полностью открыта.

Ул. Гоголя, 98. На трубах напротив «Тарантино» изоляция истрепалась или сгорела / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы напротив домов №№ 150-152 по ул. Шипина, о которых мы писали две недели назад, сотрудники КТЭК утеплили.

Трубы по ул. Шипина, 150-152 утеплили / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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