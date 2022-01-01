В 137-м туре «Нужных денег» есть существенные изменения

Чтобы удовлетворить все заявки этого тура, требовалось собрать 570 000 тенге. Собрано больше, но у одного из участников - маленький недобор.

В этом туре изменилось финансирование нашего благотворительного проекта. Надо сказать, что подобной ситуации можно было ожидать, учитывая нарастающую инфляцию.

С самого первого тура «Нужные деньги» поддерживал генеральный спонсор проекта - такси «Народное», каждый раз выделяя 100 000 тенге. За все время действия проекта это вылилось в сумму 13 600 000 тенге. Кроме того, наш генеральный спонсор постоянно оказывал помощь в проведении акции «Письмо Деду Морозу», так что все его вложения в благотворительность по линии мероприятий, проводимых «Нашей Газетой», просто невозможно точно подсчитать. Но жизнь вносит свои коррективы, и это нужно принять как данность. Теперь этих регулярных взносов в 100 000 тенге больше не будет. Во всяком случае, пока экономическая ситуация не улучшится.

Редакция «НГ» выражает огромную признательность такси «Народное» и его директору Серику Ыбраю за многолетнее сотрудничество.

К сожалению, мы лишились и поддержки частных лиц, присоединившихся к проекту в разное время, имена которых можно было видеть в верхней части таблицы. Эти взносы ежемесячно поступали непосредственно в редакцию и все вместе складывались в резервные 210 000 тенге. Мы благодарим их за эту регулярную помощь.

Но остаются еще читатели, перечисляющие деньги на карты участников. В этом туре благодаря их усилиям сборы сложились неплохо. Что будет в следующих турах, сказать сложно.

Не хватает самую малость

Немного не хватает средств, но Эльдар все равно поедет в Ташкент / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района страдает ДЦП и ретинопатией недоношенных. Пока решали проблемы с ретинопатией, проходить курсы реабилитации по поводу ДЦП было противопоказано. Теперь пришло время заняться ДЦП. Родители решили свозить Эльдара в реацентр Ташкента, некоторые казахстанские дети уже получили там хорошую помощь, а ничто так не обнадеживает, как положительные отзывы реальных людей.

На момент подачи заявки в наш благотворительный проект реабилитация в Ташкенте стоила 500 000 тенге. Для Эльдара на карту поступило 57 взносов на общую сумму 440 706 тенге и еще 20 000 принес в редакцию читатель, пожелавший остаться неизвестным. Итого - 460 706 тенге. Для полной суммы, указанной в заявке, не хватает чуть менее 40 000 тенге.

- Спасибо большое всем, - поблагодарила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Люди сразу начали перечислять деньги для Эльдара. А на второй день после публикации поступила сразу крупная сумма - 150 000 тенге. Это сотрудники компании «Казнефть» собрали для нас деньги. Мы благодарны всем людям и «Нашей Газете». Спасибо, что вы есть!

Семья начинает собираться в дорогу, даже несмотря на то, что, пока шел тур, цены на все выросли и фактически, если и наберется полная сумма 500 000 тенге, придется ужиматься в количестве процедур.

А мы еще надеемся, что после публикации итогов 137-го тура придут запоздалые взносы, и у Эльдара будет полноценный реабилитационный курс.

Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Не лишний избыток

Теперь Даниле станут доступны и зимние прогулки / Фото из архива Марии БУРАК

Второму участнику 137-го тура, рудничанину Даниле БУРАКУ, в ходе тура исполнилось 9 лет. Мальчику с ДЦП и двойной гемиплегией тяжелой степени необходимо гулять на свежем воздухе круглый год, а не только летом. Для этого нужны специальные лыжи, которые можно приладить к прогулочной коляске и спокойно передвигаться по снегу и скользким тротуарам.

У Данилы сборы сложились более чем удачно. Напомним, лыжи Wheelblades стоят с пересылкой 70 000 тенге. Поступило 40 взносов на общую сумму 226 342 тенге, что превышает стоимость лыж в три раза. Но в данном случае избыточные деньги вовсе не лишние. Ведь Данила нуждается в дорогостоящем спецпитании. Белковые смеси ничем заменить нельзя, покупать их нужно регулярно, это пробивает огромные бреши в скромном бюджете маленькой семьи. Правда, для Данилы обещают выдавать смеси по линии здравоохранения, но пока их нужно покупать.

- Я хочу каждого поблагодарить за помощь, спасибо за человечность и милосердие, - сказала мама Данилы Мария БУРАК. - Спасибо огромное проекту, каждому крепкого здоровья, всех благ! Чтобы ваше добро вернулось каждому сторицей! Лыжи уже в пути. Также я уже приобрела белковое питание и лекарство.

Мария пообещала сделать видео прогулки с коляской на лыжах. Возможно, кто-то из родителей детей-инвалидов воспользуется этой идеей апгрейда летней прогулочной коляски, если нет денег на покупку зимней.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 138-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? (обязательно укажите все доходы) Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 137-й тур