Теперь будет сложнее
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 137-м туре «Нужных денег» есть существенные изменения
Чтобы удовлетворить все заявки этого тура, требовалось собрать 570 000 тенге. Собрано больше, но у одного из участников - маленький недобор.
В этом туре изменилось финансирование нашего благотворительного проекта. Надо сказать, что подобной ситуации можно было ожидать, учитывая нарастающую инфляцию.
С самого первого тура «Нужные деньги» поддерживал генеральный спонсор проекта - такси «Народное», каждый раз выделяя 100 000 тенге. За все время действия проекта это вылилось в сумму 13 600 000 тенге. Кроме того, наш генеральный спонсор постоянно оказывал помощь в проведении акции «Письмо Деду Морозу», так что все его вложения в благотворительность по линии мероприятий, проводимых «Нашей Газетой», просто невозможно точно подсчитать. Но жизнь вносит свои коррективы, и это нужно принять как данность. Теперь этих регулярных взносов в 100 000 тенге больше не будет. Во всяком случае, пока экономическая ситуация не улучшится.
Редакция «НГ» выражает огромную признательность такси «Народное» и его директору Серику Ыбраю за многолетнее сотрудничество.
К сожалению, мы лишились и поддержки частных лиц, присоединившихся к проекту в разное время, имена которых можно было видеть в верхней части таблицы. Эти взносы ежемесячно поступали непосредственно в редакцию и все вместе складывались в резервные 210 000 тенге. Мы благодарим их за эту регулярную помощь.
Но остаются еще читатели, перечисляющие деньги на карты участников. В этом туре благодаря их усилиям сборы сложились неплохо. Что будет в следующих турах, сказать сложно.
Не хватает самую малость
Немного не хватает средств, но Эльдар все равно поедет в Ташкент / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ
3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района страдает ДЦП и ретинопатией недоношенных. Пока решали проблемы с ретинопатией, проходить курсы реабилитации по поводу ДЦП было противопоказано. Теперь пришло время заняться ДЦП. Родители решили свозить Эльдара в реацентр Ташкента, некоторые казахстанские дети уже получили там хорошую помощь, а ничто так не обнадеживает, как положительные отзывы реальных людей.
На момент подачи заявки в наш благотворительный проект реабилитация в Ташкенте стоила 500 000 тенге. Для Эльдара на карту поступило 57 взносов на общую сумму 440 706 тенге и еще 20 000 принес в редакцию читатель, пожелавший остаться неизвестным. Итого - 460 706 тенге. Для полной суммы, указанной в заявке, не хватает чуть менее 40 000 тенге.
- Спасибо большое всем, - поблагодарила мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Люди сразу начали перечислять деньги для Эльдара. А на второй день после публикации поступила сразу крупная сумма - 150 000 тенге. Это сотрудники компании «Казнефть» собрали для нас деньги. Мы благодарны всем людям и «Нашей Газете». Спасибо, что вы есть!
Семья начинает собираться в дорогу, даже несмотря на то, что, пока шел тур, цены на все выросли и фактически, если и наберется полная сумма 500 000 тенге, придется ужиматься в количестве процедур.
А мы еще надеемся, что после публикации итогов 137-го тура придут запоздалые взносы, и у Эльдара будет полноценный реабилитационный курс.
Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.
Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.
Не лишний избыток
Теперь Даниле станут доступны и зимние прогулки / Фото из архива Марии БУРАК
Второму участнику 137-го тура, рудничанину Даниле БУРАКУ, в ходе тура исполнилось 9 лет. Мальчику с ДЦП и двойной гемиплегией тяжелой степени необходимо гулять на свежем воздухе круглый год, а не только летом. Для этого нужны специальные лыжи, которые можно приладить к прогулочной коляске и спокойно передвигаться по снегу и скользким тротуарам.
У Данилы сборы сложились более чем удачно. Напомним, лыжи Wheelblades стоят с пересылкой 70 000 тенге. Поступило 40 взносов на общую сумму 226 342 тенге, что превышает стоимость лыж в три раза. Но в данном случае избыточные деньги вовсе не лишние. Ведь Данила нуждается в дорогостоящем спецпитании. Белковые смеси ничем заменить нельзя, покупать их нужно регулярно, это пробивает огромные бреши в скромном бюджете маленькой семьи. Правда, для Данилы обещают выдавать смеси по линии здравоохранения, но пока их нужно покупать.
- Я хочу каждого поблагодарить за помощь, спасибо за человечность и милосердие, - сказала мама Данилы Мария БУРАК. - Спасибо огромное проекту, каждому крепкого здоровья, всех благ! Чтобы ваше добро вернулось каждому сторицей! Лыжи уже в пути. Также я уже приобрела белковое питание и лекарство.
Мария пообещала сделать видео прогулки с коляской на лыжах. Возможно, кто-то из родителей детей-инвалидов воспользуется этой идеей апгрейда летней прогулочной коляски, если нет денег на покупку зимней.
Условия проекта
«Наша Газета» объявляет 138-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.
Заявкой считается письмо, в котором указано:
- кому и на какие цели нужны средства;
- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;
- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи? (обязательно укажите все доходы) Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;
- адрес и контактные телефоны кандидата.
Фонд проекта «Нужные деньги», 137-й тур
|
Сумма (тенге)
|
От кого
|
Кому предназначены
|
|
Поступления наличными в редакцию:
|
|
20 000
|
Неизвестный читатель
|
Эльдару Алтаеву
|
|
Поступления на личные карты участников: 226 342 + 440 706 = 665 548
|
|
500
|
Сергей
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Лариса
|
Даниле Бураку
|
|
5 000
|
С карты другого банка
|
Даниле Бураку
|
|
5 000
|
Вячеслав
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Абай
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Светлана
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Руслан
|
Даниле Бураку
|
|
1 500
|
Андрей
|
Даниле Бураку
|
|
3 000
|
Юлия
|
Даниле Бураку
|
|
5 000
|
Ренат
|
Даниле Бураку
|
|
4 000
|
Данияр
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Марина
|
Даниле Бураку
|
|
500
|
Занир
|
Даниле Бураку
|
|
7 000
|
Арман
|
Даниле Бураку
|
|
20 452
|
По номеру счета ANYTOCARD_VISA
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Ирина
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Сергей
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Юрий
|
Даниле Бураку
|
|
3 000
|
Иван
|
Даниле Бураку
|
|
10 000
|
Владимир
|
Даниле Бураку
|
|
70 000
|
Тимур
|
Даниле Бураку
|
|
2 500
|
Дарья
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Айнур
|
Даниле Бураку
|
|
2 000
|
Малик
|
Даниле Бураку
|
|
3 000
|
Гульнара
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Ансар
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Асхат
|
Даниле Бураку
|
|
500
|
Антон
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Михаил
|
Даниле Бураку
|
|
290
|
Алмат
|
Даниле Бураку
|
|
52 000
|
Данияр
|
Даниле Бураку
|
|
500
|
Темиркан
|
Даниле Бураку
|
|
1 000
|
Юлия
|
Даниле Бураку
|
2 500
|
Марат
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
неизвестный читатель
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Алексей
|
Даниле Бураку
|
100
|
неизвестный читатель
|
Даниле Бураку
|
1 000
|
неизвестный читатель
|
Даниле Бураку
|
5 000
|
Татьяна
|
Даниле Бураку
|
3 000
|
Лидия
|
Даниле Бураку
|
100
|
Жумагали
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Айгерим
|
Эльдару Алтаеву
|
4 200
|
с карты другого банка
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Вячеслав
|
Эльдару Алтаеву
|
100
|
Гульбану
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Айгерим
|
Эльдару Алтаеву
|
666
|
Асанали
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Masaty
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Кайрат
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Абай
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Раиса
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Эльдар
|
Эльдару Алтаеву
|
1 500
|
Андрей
|
Эльдару Алтаеву
|
3 000
|
Руслан
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Шамиль
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Ансар
|
Эльдару Алтаеву
|
10 000
|
Ерлан
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Арман
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Тахир
|
Эльдару Алтаеву
|
12 000
|
Даулет
|
Эльдару Алтаеву
|
200
|
Антон
|
Эльдару Алтаеву
|
100 000
|
Тимур
|
Эльдару Алтаеву
|
50 000
|
Екатерина
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Светлана
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Куандык
|
Эльдару Алтаеву
|
3 000
|
Ирина
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Жасулан
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Юрий
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Таисия
|
Эльдару Алтаеву
|
440
|
Аркат
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Дияс
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Гульнара
|
Эльдару Алтаеву
|
3 000
|
Сания
|
Эльдару Алтаеву
|
700
|
Наталья
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Дархан
|
Эльдару Алтаеву
|
150 000
|
коллектив ТОО «Казнефть»
|
Эльдару Алтаеву
|
6 000
|
Ренат
|
Эльдару Алтаеву
|
900
|
Дастан
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Валентин
|
Эльдару Алтаеву
|
3 000
|
Бауржан
|
Эльдару Алтаеву
|
400
|
Магрипа
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Юлия
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Руслан
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Марк
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Саягуль
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Татьяна
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Бахыткуль
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Талгат
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
с карты другого банка
|
Эльдару Алтаеву
|
5 000
|
Акжол
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Талгат
|
Эльдару Алтаеву
|
10 000
|
Владимир
|
Эльдару Алтаеву
|
2 000
|
Светлана
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Ольга
|
Эльдару Алтаеву
|
500
|
Темиркан
|
Эльдару Алтаеву
|
1 000
|
Юлия
|
Эльдару Алтаеву
|
2 500
|
Марат
|
Эльдару Алтаеву
|
Итого: 687 048
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