По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 45 пар. Самому молодому жениху - 18 лет, невесте - 19. Самому зрелому жениху - 77 лет, невесте - 74 года;

- зарегистрированы 6 разводов;

- зарегистрированы 62 новорожденных: 29 девочек и 33 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Хакназар, Данил, Аминат, Айханым, Айым, Данелия, Ханшайым, Ника, Наиль, Алма, Элина. Самому молодому папе - 21 год, маме - 20 лет. Самому зрелому папе - 47 лет, маме - 42 года;

- умерли 48 человек: 24 женщины и 24 мужчины.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 436 вызовов, из них 1 764 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 398;

- поступили 27 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 34 человека, в том числе 1 ребенок; 33 человека доставлены в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 519 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 183 человека, из них поместили 166: 149 мужчин и 17 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлены 53 выезда, в том числе 10 на тушение пожаров, 27 - на тушение возгораний, 13 - для проведения АСР, 3 - для проведения ПСР;

- на территории области зарегистрированы 11 чрезвычайных ситуаций, из них 1 - природного, 10 - техногенного характера. В ЧС погиб 1 человек;

- в результате АСР и ПСР спасены 7 человек (2 из них - дети), эвакуирован 1 человек;

- в областной центр крови обратились 153 человека, 122 из них стали донорами.