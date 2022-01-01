На перекрестке улиц Дощанова и Майлина в Костанае в 2022 году работал таймер для пешеходов. В октябре этого года он перестал работать. Сейчас таймер починили, но его нет с другой стороны перекрестка (со стороны ул. Майлина). Возможно ли установить на светофоре таймер?

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Комментарий:

На вопрос отвечает руководитель отдела ЖКХ, ПТ и АД акимата Костаная Денис ПЕТРУХНО:

- Установить на светофорном объекте на перекрестке улиц Дощанова - Майлина еще один таймер для пешеходов не представляется возможным, так как светофор ламповый. В 2024 году, в случае выделения бюджетных средств, будут запланированы работы по замене ламповых светофоров на светодиодные, в которых уже будет предусмотрено несколько таймеров для пешеходов, установленных с разных сторон светофорного объекта.