Недавно гулял по Рудному и наблюдал странную картину. На ул. 50 лет Октября фонари уличного освещения до ул. Сандригайло горят, а после многие фонари не работают, другие постоянно мерцают, и совсем немногие работают исправно. Не знаю точно, когда начались проблемы, но раньше здесь уличное освещение работало исправно. К тому же здесь начинается частный сектор, поэтому света от многоэтажек не найти. Хотелось бы узнать, что случилось и когда это исправят?

Добрый земледелец, пользователь сайта

Комментарий:

Руководитель отдела ЖКХ акимата Рудного Юрий ИТЕМГЕНОВ в ответе на запрос «НГ» сообщил, что уличное освещение на ул. 50 лет Октября от ул. Сандригайло до Западного обхода смонтировало ТОО «АБЗ плюс» в 2014 году. Текущим содержанием сетей занимается ИП «Авантаж» из Лисаковска.

- По информации подрядной организации, которая отвечает за текущее содержание сетей уличного освещения, на указанном участке произошло короткое замыкание сетей электроснабжения, из-за чего большая часть фонарей перегорела, - пояснил Итемгенов. - Подрядчик занимается устранением выявленных нарушений и в кратчайшие сроки восстановит уличное освещение.