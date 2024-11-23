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Куда пойти с 23 по 29 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

25 ноября,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

26 ноября,

12.00

«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

24 ноября,

11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

24 ноября,

18.30

«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия

29, 30 ноября,

18.30

«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса),

54-76-24 (администратор)

23 ноября,

18.00

«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма

24 ноября,

18.30

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

25, 26 ноября,

12.00

«Волшебная лампа Аладдина», сказка. Гастроли Темиртауского театра для детей и юношества

25 ноября,

17.00

«Поминальная молитва», Г. Горин, драма. 18+. Гастроли Темиртауского театра для детей и юношества

26 ноября,

17.00

«Тот самый день», Я. Пулинович, скетч-комедия. Гастроли Темиртауского театра для детей и юношества

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Сокровище родного края». Выставка участников V Республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства

В течение месяца

«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

23, 24 ноября,

18.30

Фестиваль Jazz bomond - 2023. Выступают костанайские исполнители: Сапар Молдабеков, Анастасия Пикулева, Нурсулу Кузнецова, Руслана Пономарева, Зарина Кульмухамбетова.

В концертной программе принимают участие: группа DV-Show п/у А. Балакиной, Россия, г. Челябинск; камерный хор Актюбинской филармонии п/у. М. Куспанова; концертный Big-Band п/у А.Евсюкова, г. Костанай

 

25 ноября,

15.00

30 ноября,

18.30

«И музыкой наполняются сердца». Концерт солистов филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов