Куда пойти с 23 по 29 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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25 ноября,
12.00
|
«Теремок», С. Маршак, сказка
|
26 ноября,
12.00
|
«Ку-ка-ре-ку», Г. Ландау, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
|
24 ноября,
11.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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24 ноября,
18.30
|
«Құдалар», М. Байжиев, трагикомедия
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29, 30 ноября,
18.30
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«Министр», А. Шаяхмет, деректі драма, премьера
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса),
54-76-24 (администратор)
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23 ноября,
18.00
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«Руки у нас холодные», по мотивам рассказов А. Чехова, драма
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24 ноября,
18.30
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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25, 26 ноября,
12.00
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«Волшебная лампа Аладдина», сказка. Гастроли Темиртауского театра для детей и юношества
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25 ноября,
17.00
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«Поминальная молитва», Г. Горин, драма. 18+. Гастроли Темиртауского театра для детей и юношества
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26 ноября,
17.00
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«Тот самый день», Я. Пулинович, скетч-комедия. Гастроли Темиртауского театра для детей и юношества
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Сокровище родного края». Выставка участников V Республиканского конкурса молодых авторов изобразительного и декоративно-прикладного искусства
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В течение месяца
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«Источник вдохновения» - выставка по итогам областного художественного проекта «Пленэр-2023»
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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23, 24 ноября,
18.30
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Фестиваль Jazz bomond - 2023. Выступают костанайские исполнители: Сапар Молдабеков, Анастасия Пикулева, Нурсулу Кузнецова, Руслана Пономарева, Зарина Кульмухамбетова.
В концертной программе принимают участие: группа DV-Show п/у А. Балакиной, Россия, г. Челябинск; камерный хор Актюбинской филармонии п/у. М. Куспанова; концертный Big-Band п/у А.Евсюкова, г. Костанай
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25 ноября,
15.00
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30 ноября,
18.30
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«И музыкой наполняются сердца». Концерт солистов филармонии в сопровождении оркестра русских народных инструментов
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