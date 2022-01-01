Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 18 - собака Люци и ее хозяйка Любовь ПРИХОДЬКО

Люци - полноправный член семьи и всеобщая любимица / Фото Любови ПРИХОДЬКО

Наконец-то плотная кошачья компания в нашем конкурсе разбавилась собакой! Женщина, приютившая бездомного щенка, написала письмо, которое не нуждается в уточнениях и дополнениях. Публикуем его как есть.

- Дети давно просили собаку, но я все не решалась, потому что понимала, сколько хлопот с животным в квартире, и все же тайком просматривала объявления.

Такой маленький колобочек привезла домой с дачи Любовь два года назад / Фото Любови ПРИХОДЬКО

Начало октября 2021 года. Шли завершающие подготовления дачи к зиме. В один из таких дней я увидела среди небольшой стайки собак маленький белый колобочек. Она пыталась что-то вылизать из пустых чашек, но взрослые собаки прогоняли щенка. Я смотрела и понимала, что это чудо просто погибнет от холода или голода. Впереди - зима, шансов выжить - ноль.

Решение тут же было принято. Вот она, та самая! Это просто любовь с первого взгляда. Я замотала ее в шарф и повезла домой. Она была такой маленькой, что помещалась в ладонях, всю дорогу была очень тихой и только мелко дрожала. То ли от страха, то ли от холода, но скорее от всего вместе. Дети, конечно, были очень счастливы, щенок же - в шоке.

У малютки не было шансов пережить зиму / Фото Любови ПРИХОДЬКО

Мы набрали в тазик теплой воды и стали отмывать ее. Это успокоило и расслабило щеночка. Всей семьей мы придумывали ей имя. Остановились на Люци - от Люцифер, потому что на вид она была настоящий светоносный ангел (позже мы поняли, что имя ей подходит идеально). Через пару дней начали процесс глистования. И тут началось страшное. Оказалось, что наш колобочек был таким круглым, потому что просто напичкан гельминтами. Кишечник был настолько перерастянут, что буграми выпирал через стенки брюшка. От лекарства они начали дохнуть и выходить целыми партиями. У Люци началась сильная интоксикация, что привело к судорогам. Смотреть, как этого маленького карапузика скручивает судорога, буквально выкручивая тело и раздирая челюсть, словно в фильме ужасов, было невыносимо. Всю ночь с детьми мы дежурили по очереди и пытались успокоить ее после каждого приступа. А их было очень много.

Люци выросла немного крупнее, чем ожидалось / Фото Любови ПРИХОДЬКО

На следующий день срочно повезли ее в ветклинику. Началась неделя систем, уколов и отпаивания лекарствами. Таких глистовок мы прошли четыре. После этого наша Люци начала расти, словно на дрожжах. Ни врачи, ни мы не могли даже подумать, что она вырастет такой крупненькой. Теперь она настоящий подросток со всеми вытекающими сюрпризами в характере.

Много еще через что прошла наша Люци. Долго рассказывать. Но она мужественно и терпеливо справлялась со всеми проблемами. Никогда не встречала я другого существа, которое могло б так неистово и безусловно любить, как она.

Счастливая собака не прочь весело подурачиться / Фото Любови ПРИХОДЬКО

Она дружелюбная и любопытная, умная и ласковая, очень добрая и наивная, при этом может злиться и обижаться, если меня долго нет дома. Всегда с радостью встречает меня с работы и обнимается. Нужно тут же все бросать, обнимать ее и гладить пузико. Дети стоят и ждут, пока наобнимается наша Люци. Иногда даже слышу реплики типа: «Ну понятно, кто здесь любимый ребенок в семье».

У Люци хороший характер и живой ум, это видно по глазам / Фото Любови ПРИХОДЬКО

Да, конечно, с собакой в квартире много проблем, много финансовых трат, терпения, она требует бесконечно много внимания к себе, но мы ее очень сильно любим, и она отвечает взаимностью. У очень многих людей предвзятое отношение к беспородным собакам. Некоторые не скрывают своего презрения и непонимания, как можно столько денег тратить на какую-то дворняжку, таскать ее по врачам, возить на такси, покупать корм в магазине... А для нас она член семьи, наша младшенькая дочь и сестренка. И иначе мы не можем к ней относиться.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 18 собаку Люци и ее хозяйку Любовь Приходько в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 25 ноября, до 11.00 воскресенья, 26 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 23 ноября, до 10.00 понедельника, 27 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 17 кота Бориса и его хозяйки Анастасии Ашпуровой поступило 544 голоса.