О свалке в центре двора в 9-м микрорайоне, рядом с домами № 5 и № 5 «А», сообщила «НГ» жительница Костаная Кристина СОКОЛОВА.

- Мусор не вывозят третий день, только сегодня опять скинула фото и жалобу в отдел ЖКХ, - написала она 22 ноября. - Сегодня целый день идет дождь, возле контейнеров образовалась огромная лужа. Скоро мусор поплывет к домам...

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели несколько переполненных контейнеров в центре двора, а рядом с ними кучи мусора. По словам читательницы, всю прошлую неделю чистота была идеальная, потому что она почти каждый день жаловалась в ЖКХ.

В 9-м микрорайоне, возле домов №№ 5 и 5 «А», мусорная куча прямо в центре двора / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку в торце дома № 69 по ул. Пушкина, о которой мы сообщали две недели назад, так и не убрали.

Свалку рядом с домом по ул. Пушкина, 69 за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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