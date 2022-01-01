По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 30 пар. Самому молодому жениху - 20 лет, невесте - 21 год. Самому зрелому жениху - 65 лет, невесте - 70;

- зарегистрированы 8 разводов;

- зарегистрированы 68 новорожденных: 34 девочки и 34 мальчика. Редкие имена на этой неделе: Дияр, Тамерлан, Арсен, Амиль, Сулейман, Абылай, Данияс, Радмир, Жасмин,Мадина, Сабина, Стефания, Аврора, Агата, Азиза. Самому молодому папе - 24 года, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 52 года, маме - 41 год;

- умерли 44 человека: 17 женщин и 27 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 5 937 вызовов, из них 1 490 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 336;

- поступили 19 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 24 человека, из них 6 - дети; 21 человек доставлен в больницу;

- скорая помощь доставила в больницы 1 430 человек.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 191 человека, из них поместили 168: 149 мужчин и 19 женщин.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- осуществлен 51 выезд, в том числе 12 на тушение пожаров, 19 - на тушение загораний, 18 - для проведения АСР, 1 - для проведения ПСР (помощь полиции - 3, помощь населению - 16), других выездов - 1;

- на территории области зарегистрировано 16 чрезвычайных ситуаций, из них 3 - природного, 13 - техногенного характера. В ЧС погибли 6 человек (из них 2 - дети), эвакуированы - 33 (12 из них - дети), госпитализирован 1 человек;

- в результате АСР и ПСР спасены 4 человека (2 из них - дети), эвакуировано 7 человек (1 из них - ребенок);

- в областной центр крови обратились 415 человек, 287 из них стали донорами.