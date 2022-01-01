Об открытых участках теплотрассы по ул. Шипина, в районе ДК «Строитель», сообщила «НГ» жительница Костаная Татьяна СТЕПАНЮК.

- Напротив домов от № 152 до № 160 кусты и деревья обрезали, а большие трубы так и остались не тронуты качественной изоляцией, - отмечает она. - Местами утеплитель свисает. Идешь по новому бордюру и брусчатке и видишь картину бесхозяйственности.

На ул. Шипина корреспонденты «НГ» увидели теплотрассу большого диаметра, на которой частично нет изоляции, а местами она очень ветхая.

Ул. Шипина, 152-160. Теплотрасса большого диаметра с плохой изоляцией / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы возле дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина, о которых мы писали две недели назад, утеплили сотрудники КТЭК.

Ул. Джангильдина, 9 «Б». Трубы во дворе дома изолировали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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