Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 16 - кот Месси и его хозяйка Дана КАСЕН.

В этом толстеющем котейке не узнать бывшего заморыша / Фото Даны КАСЕН

Наш следующий участник вытащил счастливый билетик не с первой попытки. То есть поначалу показалось, что счастливый, а на деле это стало очередным испытанием для крохи, по факту своего рождения обреченного на бездомность.

Это история котенка, спасенного волонтерами, но люди, на которых они понадеялись, чуть не перечеркнули усилия спасателей. Хорошо, хоть хватило совести вернуть животинку назад, а не втихаря выкинуть на улицу.

Разве можно не влюбиться в такие глазищи? / Фото Даны КАСЕН

Жизнь Месси получилась в полоску. Сначала была черная полоса, поскольку его мама - бездомная кошка, а он, соответственно, потомственный бездомыш. Потом он попал к волонтерам и получил шанс на неплохое будущее - это была светлая полоса. Потом показалось, что светлая полоса стала еще светлее, когда котенка забрали в семью. Но то была лишь иллюзия. Оказалось, что в новом доме он не рос и заполучил алиментарное (связанное с питанием) нарушение содержания кальция в костях. Но волонтеры вновь пришли на помощь, теперь у котика все хорошо.

Письмо от его имени написала Дана, его хозяйка, но Месси поставил бы резолюцию «одобряю». Публикуем его без изменений.

- Моя мама, бездомная кошка, родила меня в магазине… Нас было очень много. Волонтеры помогли нас пристроить. Но спустя 3 месяца меня вернули волонтеру. Мой возраст к тому времени был уже 6 месяцев, но я выглядел иначе. Вес мой составлял 500 граммов и на вид мне было максимум полтора месяца. Врачи провели диагностику, и выяснилось, что у меня из-за отсутствия сбалансированного питания развился алиментарный гиперпаратиреоз. Что это значит? Мои кости стали прозрачные и крошились от малейшего удара. Не зря же доктора называют это болезнью хрупких косточек. А знаете, как больно ходить с такой болезнью? Да и не мог я ходить, когда меня вернули.

Из-за болезни хрупких косточек полугодовалый Месси выглядел на полтора месяца / Фото Даны КАСЕН

Меня назвали Месси в честь футболиста с аналогичным заболеванием. Я боролся за жизнь, полз к мисочке с едой. Меня поддержали много людей, помогли с лечением и питанием! Питание нужно было особое. И ур-а-а-а, я стал ходить и даже бегать! Полюбил играть в мяч, однажды в азарте даже прогнал собаку! А вот не надо было отнимать у меня мяч!

Вроде бы жизнь моя налаживалась, но я квартировал у волонтера. Мне по-прежнему был нужен дом. И наконец, мне повезло! Меня забрали Дана и Гуля - мои любимые хозяйки. Выдам маленькую тайну: Дана - сама волонтер, и она помогает таким, как я. Вернее, таким, каким я был.

С подружкой Жасмин жить веселее / Фото Даны КАСЕН

Теперь я живу хорошо: толстею не по дням, а по часам, купаюсь в любви, у меня куча мисок и еды! И даже есть подружка - принцесса Жасмин! Жасмин тоже подобрали на улице, за год до моего появления в доме, теперь нам весело живется вместе. Я хромаю из-за той болезни, но это мелочи жизни, ведь в общем я счастлив и защищен от бед.

Жизнь удалась! Голосуйте за меня, Месси, друзья!

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 16 кота Месси и его хозяйку Дану Касен в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 11 ноября, до 11.00 воскресенья, 12 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 9 ноября, до 10.00 понедельника, 13 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 15 кошки Вилки и ее хозяйки Любови Бардюжа поступило 356 голосов.