На перекрестке пр. Назарбаева и ул. Доненбаевой в Костанае по направлению из центра города на Федоровскую трассу (М-36) разметка на второй полосе от левого края - стрелка налево, а висящий сверху знак разрешает проезд с этой полосы прямо и налево. Могут ли водители ехать с трех полос прямо на этом перекрестке? Как нужно передвигаться согласно разметке?

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Комментарий

На вопрос ответили в отделе ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная:

- На перекрестке Назарбаева - Доненбаевой подрядной организацией ТОО «СпецСтройСервис-KZ» при нанесении дорожной разметки по полосам была допущена техническая ошибка, но ее уже устранили. В ноябре 2023 года подрядчик обновит дорожную разметку на данном перекрестке, так как старая уже стерлась.