Такую фразу теперь можно адресовать акимам четырех районов и одного города. Правда ли это?

Первые выборы акимов районов и городов прошли в Казахстане 5 ноября. В Костанайской области - в Рудном и четырех районах: Денисовском, Федоровском, Карабалыкском и Алтынсаринском. Всего за два месяца нашлись кандидаты, которые провели как смогли агитацию. И на этой неделе стало известно - в стане акимов ничего не поменялось, все назначенные начальники сохранили свои посты. Корреспонденты «НГ» - о том, как «первые демократические» прошли в Федоровке и Рудном.

Всего по области в списки избирателей были включены 135 198 граждан, проголосовали 65 896 (в том числе 15 - по открепленным удостоверениям и 629 вне помещений для голосования). Явка составила 48,7%.

Рудный

На выборах в Рудном голоса отдали около 38% избирателей. На некоторых участках явка едва превысила 20% / Фото Георгия ГОВОРОВА

На пост акима Рудного претендовали пятеро, но в итоге осталось трое: действующий аким Виктор Ионенко, его бывший заместитель, а ныне руководитель отдела ЖКХ Костаная Денис Петрухно и заместитель руководителя управления координации занятости и социальных программ Максим Устинов. Первый всячески показывал претензию на власть: проводил встречи с избирателями, участвовал в импровизированных дебатах. Двое других, видимо, даже не попытались изобразить из себя конкурентов, продолжая исполнять свои обязанности на госслужбе. Виктор Ионенко на встрече, организованной с журналистом Асхатом Ниязовым, с серьезным лицом объяснял: если бы не ушел в отпуск, то его могли бы заподозрить в использовании административного ресурса.

- Я считаю, что выборы конкурентные. Но то, что мои оппоненты не проявили активность, не знаю, в чем причина, - сказал Ионенко, отвечая на вопросы «НГ» после выборов. - Я шел осознанно, меня выдвинула партия. Выборы акима проходили впервые, и я полагаю, что у многих было недоверие: «А зачем идти, все равно выберут кого надо?» Но все было сделано, чтобы каждый мог выдвинуть свою кандидатуру. Никому не запрещали. Почему не было других кандидатов? Потому что у людей есть желание комментировать, но нет желания делать. А у меня по жизни получилось, что я со школы в лидерах.

23 октября в рудненской газете «Магнетит» вышло интервью с председателем городской избирательной комиссии Айгуль АВРАМОВОЙ. Журналистка спросила, как же будут проходить выборы акима?

- Как и любые другие: президента или, например, депутатов мажилиса, - ответила Аврамова.

И тут она попала в десятку. Выборы акима Рудного действительно не отличились ни интригой, ни уровнем политической борьбы, ни количеством и качеством наблюдателей на участках.

Электорат завлекали как могли. Дети пели песни и танцевали в холлах школ, где проходило голосование. Помимо привычных пирожков, возле участков разместились мангал с шашлыками и торговые ряды с рыбой и мясом.

Ажиотаж в основном был рано утром. «Комбинат голосует», - резюмирует охранник школы № 12. И действительно, многие из тех, с кем поговорил корреспондент «НГ», спешили на смену в ССГПО.

Сотрудники ССГПО в основном проголосовали утром / Фото Георгия ГОВОРОВА

- Начальник сказал проголосовать, просил отчитаться, что проголосовал, - признался один избиратель.

- С работы сказали проголосовать, но надо бежать на смену, - сообщила вторая.

За честностью голосования в основном наблюдали члены созданной в феврале 2023 года Коалиции общественных наблюдателей «Дауыс» и наблюдатели от партии «Аманат». Из доверенных лиц мы видели только представителей Виктора Ионенко.

Рудничане, с которыми поговорил корреспонденту «НГ» на участках, едва ли могли назвать фамилии кандидатов: «Я проголосовал и забыл о том, кто указан в бюллетене». Никто не смог сказать, чем отличаются предвыборные программы. Многие честно говорили, что поддержали Виктора Ионенко, потому что «только его и знают».

- Кандидатов я не знаю особо, - поделилась с «НГ» женщина, которая представилась как Айдана Манатовна. - Я не вспомню, как его зовут, но поставила галочку за второй вариант (Денис Петрухно - «НГ»). Почему? Он мне понравился. За выборами не следила. Надо проголосовать - значит надо!

- Я знаю Ионенко хорошо, еще с Карасуского района, - добавляет Евгения. - Он хорошо работал, и я пришла его поддержать. Я вижу, что с его приходом город начал меняться. Да, трубы меняли со скрипом, но сделали же! Новые школы строить собираются. Других кандидатов, к сожалению, не знаю.

- Я всегда участвую в выборах, прочитал, кто у нас выдвигается, - говорит Виктор. - Голосовал за Ионенко, я его знаю, вижу его работу на посту акима. О других кандидатах знаю только из газет.

Самая большая стопка бюллетеней на участке № 137 - та, в которой пустые бланки / Фото Георгия ГОВОРОВА

На участок № 137 корреспондент «НГ» пришел специально за два часа до закрытия. Вечером обычно бывает наплыв, так как кто-то разобрался с делами или возвращается с работы. За 2 часа проголосовали 12 человек. Председатель участка Наталья ШОПАНОВА в 18.00 сообщила, что явка составила около 1 000 человек. Странно, ведь, по данным наблюдателей от партии «Аманат», их было всего около 500. Неужели комиссия намеренно занижает явку? Но нет. После итогового подсчета выяснилось, что бюллетени заполнили всего 525 из 2 577 избирателей, зарегистрированных на этом участке (20,3%). Как пояснила Шопанова, ранее произошла небольшая ошибка: возможно, дважды записали результат подсчета.

Наблюдатели из рудненского ОО «Поколение KZ», которые работали на пяти участках, сообщили, что явка там составила 25-27%. В Рудненской избирательной комиссии 6 ноября озвучили итоговые данные: из 82 255 горожан участвовали 31 160 - около 38%.

Подсчет голосов в этот раз прошел без эксцессов. Наблюдателей и журналиста не отгоняли от стола с бюллетенями, обеспечив им полный обзор за происходящим. И без проблем выдали заверенную копию протокола.

Виктору Ионенко торжественно вручили удостоверение акима Рудного / Фото Георгия ГОВОРОВА

Невероятно, но факт - акимом Рудного стал Виктор ИОНЕНКО. 7 ноября ему торжественно вручили рабочее удостоверение. Представить нового главу города приехал аким Костанайской области Кумар АКСАКАЛОВ. Подчеркнул, что граждане проявили высокую активность и на участках «показали заинтересованность в этом процессе, продемонстрировали поддержку политики президента». Заявление выглядит странно при такой низкой явке.

- Результаты прямых и открытых демократических выборов, конечно же, обнадеживают, говорят о высоком доверии к Виктору Николаевичу, о его высоких профессиональных качествах, - сказал Аксакалав. - Это говорит и о том, что через депутатов городского акимата можно инициировать и отзыв с этой работы. То есть теперь его судьба не зависит от меня, а зависит от жителей города. И это очень правильно, это лучшие практики, которые существуют. Естественно, это повышает ответственность.

Аким области подчеркнул, что хочет видеть Рудный компактным, аккуратным, чистым и прогрессивным, современным, с новыми предприятиями. И пообещал для выполнения этих задач поддержать выделение бюджетных средств.

- Я понимаю, что, отдав за меня голоса, каждый будет разочарован, если я не выполню свою программу, - обратился Ионенко к собравшимся в зале. - Поэтому у меня нет другого выбора, кроме как выполнить все то, что мне говорили избиратели. Благодарю вас за доверие и сделаю все, чтобы его оправдать!

Нового акима поздравили приглашенные на мероприятие рудничане. Поздравление зачитал председатель городского совета ветеранов. К нему присоединились предприниматель Любовь КАРАГУЛИНА и общественник Александр ЗАСКАЛЬКО.

- Я знаю Виктора Николаевича до его прихода в Рудный, - сказала Карагулина. - И когда его назначили к нам, общалась с работниками СХУ, они мне сказали: «Боже, рудничане, как вам повезло, мы ждали его руководителем к нам».

- По секрету скажите, куда его ждали? - с удивлением переспросил Аксакалов.

- В управление сельского хозяйства, - ответила Карагулина. - Я думаю, Виктор Николаевич выполнит все поставленные задачи.

Александр Заскалько (слева) почувствовал в избранном акиме «энергию настоящего мужчины» / Фото Георгия ГОВОРОВА

Александр Заскалько сообщил, что чувствует в новом акиме «энергию настоящего мужчины».

- Сегодня день исторический, символично, что вы вступаете в должность в день Великой Октябрьской социалистической революции, - сказал Заскалько, чем вызвал смех у всех присутствующих. - И символично еще и то, что ваши планы, которые вы описали в своей программе, по-настоящему революционны. Я общаюсь с соседями, с таксистами - все поддерживают как руководителя города. Я бы сказал так, есть энергия страны, энергия города, а у вас есть энергия настоящего мужчины, настоящего бойца. И мы это почувствовали в тех делах, которые вы уже совершили. А вы, Кумар Иргибаевич, сделали правильный выбор, когда назначили его исполняющим обязанности.

После церемонии назначения Виктор Ионенко вновь ответил на вопросы корреспондента «НГ». Сказал, что победу на выборах особо не праздновал. Жить будет в Рудном, но пока вынужден снимать жилье. От служебного он отказался. Хочет купить новое, в идеале - частный дом, но строить его считает неправильным, по крайней мере, «пока под участки на ИЖС большая очередь».

- Опыт прошлых лет подсказывает, что некоторые проблемы, скажем так, не утаиваются, но могут скрываться, - рассказал «НГ» Ионенко. - Не буду детализировать, но я знаю, о чем говорю. Сегодня в городе шило в мешке не утаишь. Если проблема есть, то она высвечивается. И если на нее не реагировать, то у населения будет обратная реакция. Люди выйдут и скажут: «Дорогой, мы тебя для чего выбирали? Ты же должен решать эти проблемы?» Чтобы этого не произошло, я должен думать на три шага вперед.

В качестве примера стратегического мышления привел расширение дорог - через время Рудный может застрять в пробках, так вопрос нужно решать сейчас.

- Я вижу дальше, чем, например, начальник водоканала, а моя задача - смотреть стратегически, - сказал Ионенко. - Я вижу, что нам нужна объездная дорога. Проект уже лежит у меня на столе. Восточный обход. Потому что я знаю, что нам нужно убрать транзит из города.

А еще пообещал «более открытый диалог с людьми».

Федоровка

На место главы Федоровского района тоже претендовали трое: действующий аким Тауба Исабаев, руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен Аскаров и самовыдвиженец, временно безработный Аслан Уринбасаров. В предвыборной кампании участвовал и председатель районного маслихата Берик Исенгазин, но по неизвестным причинам снял свою кандидатуру. По словам федоровчан, многие хотели проголосовать именно за него.

В с. Федоровка на участке № 791 в школе № 2 им. Алтынсарина избирателей встречали громкой музыкой. Примерно в 9.30 открылся буфет.

С утра избиратели на участке № 791 в Федоровке были не так активны, как в Рудном / Фото Андрея СКИБЫ

- С 7.00 до 9.30 проголосовали 19 избирателей из 979 зарегистрированных, - сообщил председатель УИК Юрий КРАСНОРЫЛОВ. - Выборы проходят в штатном режиме, нарушений нет. Утро и выходной день, народ пока только просыпается.

Юрий Краснорылов: «Пока народ только просыпается» / Фото Андрея СКИБЫ

На участке дежурила только один наблюдатель - от коалиции «Дауыс». На 9.30 она тоже насчитала 19 человек. За следующие 30 минут проголосовали еще 8 человек. Ближе к десяти часам стали приходить более активно.

Юрий Каретников: «Пойти на выборы я решил сам, никто не заставлял» / Фото Андрея СКИБЫ

- Пойти на выборы я решил сам, никто меня не заставлял, - рассказал Юрий КАРЕТНИКОВ. - Вообще, надо голосовать, надеюсь, что что-то изменится. Но выбирать кандидата, чтобы знающий был, стоящий, а не так вот - откуда-то пришел и ничего не знает. Чтобы порядок навел! Я голосовал за действующего акима, потому что он тут уже все знает, знаком с работой и людьми. Думаю, теперь у акима будет стимул работать, так как его население само выбирает.

Олеся Евменова: «Не слышала, чтобы про действующего акима кто-то отзывался плохо» / Фото Андрея СКИБЫ

Олеся ЕВМЕНОВА работает почтальоном в филиале АО «Казпочта». Она тоже голосовала за действующего акима.

- Я по работе часто общаюсь с людьми и ни разу не слышала, чтобы о нем кто-то плохо отзывался. - пояснила свой выбор. - Другие два кандидата мне незнакомы, еще до начала голосования я уже для себя решила, не узнавала ничего о других кандидатах, потому что меня и, думаю, других жителей в поселке все устраивает. По крайней мере, все мои знакомые проголосовали за действующего акима.

Члены избиркома подсчитывают голоса на участке № 791 в Федоровке / Фото Андрея СКИБЫ

Явка на участке № 791 составила 64,8%. Согласно протоколу, из 979 избирателей проголосовали 635. Подавляющим числом голосов победил действующий аким района.

Корреспондент «НГ» после выборов задал несколько вопросов кандидатам. Начал с победителя Таубы ИСАБАЕВА.

- Как вы ощущаете себя в качестве выбранного акима? Вы же понимаете, что люди могут быть недовольны вашими решениями и отозвать вас? Чувствуете, что стало больше ответственности?

- Я не чувствую, что что-то изменилось, на мне всегда была большая ответственность. И когда меня назначали на эту должность, и сейчас, когда выбрал народ. Не нужно думать, что если акима назначали, то он ничего не делал. Что тогда, что сейчас у меня были и есть планы по улучшению района. И я их реализую. Я не боюсь недовольства и/или критики со стороны населения, часто встречаюсь с людьми, прислушиваюсь к ним, советуюсь по каким-то вопросам и стараюсь помочь и решить их проблемы.

- Вы выдвигались на выборы от партии Respublica, почему?

- Мне импонирует эта партия, нравятся их идеи и предложения. Также в нашей области очень много людей состоят в этой партии. Даже больше, чем в партии Amanat.

- Какие у вас планы по изменению района и райцентра?

- Я так же буду продолжать работу по улучшению нашего района. По всем направлениям: в ЖКХ, в социальной сфере, в спорте, культуре... Конкретно пока сказать не могу, что именно будет реализовано. Все зависит от того, какой бюджет будет выделен нашему району на следующий год. Но вообще в планах заасфальтировать более 20 улиц - это 30 км в 17 населенных пунктах. Будет и дальше продолжаться работа по водоснабжению. Если говорить о райцентре, то в Федоровке мы в первую очередь планируем заасфальтировать улицы Пушкина, Фрунзе, Октябрьскую и Карла Либкнехта.

Кандидатом в акимы Федоровского района был руководитель управления энергетики и ЖКХ Даурен АСКАРОВ. Причем в выборах в районах участвовали несколько сотрудников этого и других областных управлений. Что побуждает высокопоставленного чиновника из Костаная выдвигаться на должность в районе, спросили мы Даурена Казизовича.

- Во-первых, хотел повышения по работе - должность акима района по статусу выше, чем руководителя управления, - ответил он. - Во-вторых, раньше я работал в отделе ЖКХ в этом районе, там мне было все знакомо, очень понравилось работать.

- Что вам известно о проблемах района?

- Я знаю, что в Федоровском районе хорошее качество дорог, но есть проблемы с водоснабжением в селах. Было бы здорово, если бы на водо- и теплоснабжение из областного бюджета на Федоровский район выделяли больше денег.

Мы не ждем перемен?

Плакаты с лозунгами кандидатов на улицах Федоровки / Фото Андрея СКИБЫ

Такой вывод корреспондент «НГ» сделал, наблюдая за голосованием в Федоровке. То ли местные власти так постарались, то ли это случайность, но особого выбора среди кандидатов у избирателей не было. А предвыборная кампания сводилась к популистским цитатам на предвыборных плакатах типа «Голосуйте сегодня за лучшее завтра!» (цитата из листовки в поддержку Аслана Уринбасарова).

В основном на избирательные участки шли люди среднего возраста. Признавались, что их заставил работодатель. Дружно говорили, что голосовали за действующего акима, так как скептически относятся к другим кандидатам. О проблемах села и района предпочитали не распространяться.

Федоровка. По словам акима района, улицу Фрунзе заасфальтируют в 2024 году / Фото Андрея СКИБЫ

А они есть: на многих улицах Федоровки в день выборов невозможно было пройти из-за грязи. Нет тротуаров, из-за чего такая прогулка становится небезопасной. Возможно, старый/новый аким обратит на это внимание.

Итоги выборов акимов