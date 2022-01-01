Благотворительный проект

Эта задача нам по силам

Елена ПИКЕЛЬНАЯ

В 137-м туре участвуют два знакомых читателям «НГ» мальчика

Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо  собрать небольшую по нынешним временам сумму - 570 000 тенге.

Напоминаем, что, начиная с 129-го тура, все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Для зимних прогулок

Для помощи Данилу нужно собрать небольшую сумму / Фото из архива Марии БУРАК

8-летний Данила БУРАК из Рудного участвовал в шести турах проекта «Нужные деньги». Познакомились наши читатели с Данилой в ходе 44-го тура, когда малышу был 1 год и 3 месяца. А последняя встреча уже с шестилетним Данилой была в 106-м туре. У мальчика ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени, эпиактивность. Дети с таким диагнозом нуждаются в регулярных реабилитациях, постоянных занятиях на дому или со специалистами, а также в спецсредствах вроде туторов, вертикализаторов, тренажеров, инваколясок. Разумеется, список может корректироваться тонкостями диагноза.

Мама Данилы Мария БУРАК вкладывает в поддержание и развитие сына все силы и время. Не было денег на постоянные сеансы массажа, освоила массаж и делает его Данилу каждый день, у нее уже и руки в мозолях, зато у ребенка мышцы в очень хорошем состоянии. Гимнастику, растяжки, развитие мелкой и крупной моторикой, музыкальные занятия - все это Мария обеспечивает своему единственному ребенку своими силами, поскольку выездные реабилитации стали неподъемно дорогими, да и местным специалистам платить постоянно не хватает финансов. Насколько возможно, тщательно следит за рационом мальчика. Благо родители, живущие в деревне, помогают с продуктами. Каждый день Данила по расписанию гуляет на свежем воздухе - это тоже поддерживает его в тонусе. Но грядет зима, скоро прогулки станут недоступными.

Три года назад Мария покупала специализированные санки-коляску для детей с ДЦП, но Данила из них уже вырос. Купить новые не представляется возможным, поскольку цены на такие изделия стали недоступными и начинаются от 150 000 тенге. Но выход нашелся. Кстати, возможно, эти сведения пригодятся и другим родителям детей-инвалидов.

- Я обратилась в интернет-магазин, где мы ранее приобретали средства реабилитации, - рассказала Мария. - И мне предложили альтернативу санкам - это лыжи на передние колеса для нашей специализированной коляски. Лыжи Wheelblades, размер XL. Магазин предоставил информацию, что после продаж жалоб и возвратов не было, по снегу лыжи идут легко.

На сайте магазина цена лыж в пересчете на наши - 75 000 тенге, но Марии, как постоянному клиенту, дают скидку, в итоге лыжи с доставкой обойдутся в сумму не более 70 000 тенге.

Но и эту сумму собрать самостоятельно нереально. С 2018 года в областной детской больнице Даниле был установлен диагноз «белково-энергетическая недостаточность», ему назначили лечебную белковую смесь «Нутриен Стандарт». Ежемесячно на смесь уходит 73 500 тенге, это очень серьезный удар по бюджету маленькой семьи.

Доход - только пособие Данилы в размере 130 000 тенге. Папа мальчика покинул семью, как только узнал, что сын родился нездоровым. Платит алименты - 8 000 тенге в месяц.

Собрать 70 000 для того, чтобы ребенок мог гулять и зимой, нетрудно. Давайте сделаем это вместе!

Карта «Каспи» 4400 4301 8969 9587, Мария Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-325-80-29.

Надежда на Ташкент

Эльдара ждут в ташкентском реацентре / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района был участником трех туров (122-го, 129-го и 133-го) нашего благотворительного проекта. Эльдар поспешил появиться на свет, родился с весом 980 граммов и первые три месяца жизни провел в реанимации. Диагноз «ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии».

Мальчику сделали несколько офтальмологических операций в Санкт-Петербурге. Пока боролись за его зрение, нельзя было проходить курсы реабилитации. В результате борьба за зрение оказалась не очень успешной (в этих сложных случаях никто не дает гарантий). Видеть так, как видят другие дети, Эльдар не может. Из-за того, что реабилитационные процедуры требуют напряжения и противопоказаны определенное время после офтальмологических операций, было потеряно время для борьбы с ДЦП.

С 2023 года Эльдар получает реабилитационные процедуры в Костанае, когда сюда приезжают астанинские и российские специалисты. Но родители всегда стремятся найти для своих детей лучшие варианты.

- Иногда отчаяние охватывает, - призналась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Он до сих пор не ходит, не ползает, не ест самостоятельно, всю еду приходится протирать в блендере. Получается, что результатов у нас особенных нет. Все родители хватаются за любую соломинку, ищут разные курсы, только бы помочь своему ребенку. Мы узнали, что в Ташкенте есть хороший реацентр для таких детей. И есть положительные отзывы от людей. Я лично разговаривала с бабушкой, у которой там внука на ноги подняли. Хотим туда поехать, но собрать деньги не можем. Помогите, пожалуйста!

Курс реабилитации в ташкентском реацентре стоит на наши деньги 500 000 тенге. Алтаевы точно не соберут даже половины этой суммы, ведь у Эльдара есть еще братья и сестры, которые требуют внимания и определенных трат.

Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он самый младший.

Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 130 000 тенге. Пособие по многодетности можно даже не учитывать из-за его скромного размера.

Поможем Эльдару поехать в Ташкент!

Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 136-го тура

            Участник

Цели

Сумма

Спонсоры

Руслан Шепетовский

На аналог двухмоторного велотренажера HSM-20CE

255 467

100 000 - такси «Народное»

50 000 - Сания-ханум

5 000 - баба Маша

Поступления на карту:

50 000 - Василий

5 000 - Владимир

5 000 - Иван

5 000 - Алексей

3 000 - Ерлан

3 000 - Гульнара

3 000 - Анна

2 000 - Диана

2 000 - Хасен

1 500 - Игорь

1 500 - Марина

1 000 - Малик

1 000 - Сергей

1 000 - Алена

1 000 - Татьяна

1 000 - Ольга

1 000 - Аймана

1 000 - Юлия

1 000 - Диадора

1 000 - Нурлан

1 000 - Берик

1 000 - Юлия

1 000 - Вячеслав

1 000 - Людмила

1 000 - Алена

1 000 - Тлек

777 - Айжан

700 - Раимбек

620 - Ерболат

600 - Шамиль

500 - Жасулан

470 - Артем

300 - Антон

200 - Талгат

200 - Елена

100 - Ксения

Балшекер Кстаува

На реабилитацию на тренажере «Космос»

241 897

50 000 - Евгений

25 000 - Дмитрий

25 000 - Талгат

5 000 - баба Маша

Поступления на карту:

50 000 - Байназар

10 000 - Ирина

10 000 - Арман

10 000 - Владимир

5 000 - Тахир

5 000 - Вячеслав

4 500 - Талгат

3 000 - Татьяна

3 000 - Сергей

2 000 - Тлек

2 000 - Мария

2 000 - Гульнара

2 000 - Екатерина

2 000 - С карты другого банка

2 000 - Александр

2 000 - Айнур

2 000 - Андрей

1 615 - Ержан

1 240 - Асанали

1 000 - Alena

1 000 - Ботакоз

1 000 - Асель

1 000 - Тлектес

1 000 - Анастасия

1 000 - Каракозайым

1 000 - Евгений

1 000 - Сергей

1 000 - Саламат

1 000 - Лариса

1 000 - Баурджан

1 000 - Юлия

1 000 - Руслан

1 000 - Роман

500 - Сергей

500 - Ксения

500 - Берик

300 - Dmitrii

500 - Балия

500 - Айша

350 - Ольга

150 - Елена

142 - Александр

100 - Талгат

Аяжан Наурызбай

На курс реабилитации в клинике «Отей бойдак» (Астана)

852 760

Поступления на карту:

450 000 - Коллектив ТОО Казнефть

55 000 - С карты другого банка

55 000 - С карты другого банка

50 000 - Екатерина

20 000 - Максут

20 000 - Анна

10 000 - Жумагали

10 000 - Гульдана

10 000 - Владимир

9 000 - Дильназ

9 000 - по номеру счета ANYTOCARD_VISA

9 000 - Дильназ

6 000 - Гульдана

6 000 - по номеру счета ANYTOCARD_VISA

5 000 - Тахир

5 000 - Марк

5 000 - Валентин

5 000 - по номеру счета LLP OneVision*Behype

5 000 - Вячеслав

5 000 - Гульшат

5 000 – Рысгул

5 000 - С карты другого банка

5 000 - Мария

5 000 - С карты другого банка

4 000 - Гульдана

4 000 - Талгат

3 000 - Кульпаш

3 000 - Фарида

3 000 - Габит

3 000 - по номеру счета RP*KV

3 000 - по номеру счета ANYTOCARD_VISA

3 000 - Руслан

3 000 - Жумагали

2 400 - С карты другого банка

2 000 - Галина

2 000 - Игорь

2 000 - Гульнара

2 000 - С карты другого банка

2 000 - Александр

2 000 - Аскар

2 000 - Асель

2 000 - Гульнур

2 000 - Гульдана

2 000 - Андрей

1 500 - Эсмира

1 500 - по номеру счета Card top up

1 500 - Алина

1 350 - Бауржан

1 000 - Ольга

1 000 - KZ*8208

1 000 - Тлектес

1 000 - Гаухар

1 000 - Ансар

1 000 - Елена

1 000 - Лариса

1 000 - Гульдана

1 000 - Людмила

1 000 - Роза

1 000 - Анэля

1 000 - Юлия

1 000 - Айша

1 000 - Руслан

1 000 - Багыткуль

1 000 - Василий

1 000 - Роман

570 - Алия

500 - Нуршат

500 - Сергей

500 - Наталья

500 - Александр

500 - Виктория

500 - Жаннар

500 - Марат

500 - Александр

500 - Сергей

500 - Гульнара

500 - Гулдан

200 - Талгат

200 - Светлана

500 - Сергей

500 - Сергей

500 - Сергей

500 - Гульдана

500 - Сергей

200 - Жазира

140 - Елена

100 - Жумагали

100 - Алина