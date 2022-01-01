В 137-м туре участвуют два знакомых читателям «НГ» мальчика

Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать небольшую по нынешним временам сумму - 570 000 тенге.

Напоминаем, что, начиная с 129-го тура, все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.

Для зимних прогулок

Для помощи Данилу нужно собрать небольшую сумму / Фото из архива Марии БУРАК

8-летний Данила БУРАК из Рудного участвовал в шести турах проекта «Нужные деньги». Познакомились наши читатели с Данилой в ходе 44-го тура, когда малышу был 1 год и 3 месяца. А последняя встреча уже с шестилетним Данилой была в 106-м туре. У мальчика ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени, эпиактивность. Дети с таким диагнозом нуждаются в регулярных реабилитациях, постоянных занятиях на дому или со специалистами, а также в спецсредствах вроде туторов, вертикализаторов, тренажеров, инваколясок. Разумеется, список может корректироваться тонкостями диагноза.

Мама Данилы Мария БУРАК вкладывает в поддержание и развитие сына все силы и время. Не было денег на постоянные сеансы массажа, освоила массаж и делает его Данилу каждый день, у нее уже и руки в мозолях, зато у ребенка мышцы в очень хорошем состоянии. Гимнастику, растяжки, развитие мелкой и крупной моторикой, музыкальные занятия - все это Мария обеспечивает своему единственному ребенку своими силами, поскольку выездные реабилитации стали неподъемно дорогими, да и местным специалистам платить постоянно не хватает финансов. Насколько возможно, тщательно следит за рационом мальчика. Благо родители, живущие в деревне, помогают с продуктами. Каждый день Данила по расписанию гуляет на свежем воздухе - это тоже поддерживает его в тонусе. Но грядет зима, скоро прогулки станут недоступными.

Три года назад Мария покупала специализированные санки-коляску для детей с ДЦП, но Данила из них уже вырос. Купить новые не представляется возможным, поскольку цены на такие изделия стали недоступными и начинаются от 150 000 тенге. Но выход нашелся. Кстати, возможно, эти сведения пригодятся и другим родителям детей-инвалидов.

- Я обратилась в интернет-магазин, где мы ранее приобретали средства реабилитации, - рассказала Мария. - И мне предложили альтернативу санкам - это лыжи на передние колеса для нашей специализированной коляски. Лыжи Wheelblades, размер XL. Магазин предоставил информацию, что после продаж жалоб и возвратов не было, по снегу лыжи идут легко.

На сайте магазина цена лыж в пересчете на наши - 75 000 тенге, но Марии, как постоянному клиенту, дают скидку, в итоге лыжи с доставкой обойдутся в сумму не более 70 000 тенге.

Но и эту сумму собрать самостоятельно нереально. С 2018 года в областной детской больнице Даниле был установлен диагноз «белково-энергетическая недостаточность», ему назначили лечебную белковую смесь «Нутриен Стандарт». Ежемесячно на смесь уходит 73 500 тенге, это очень серьезный удар по бюджету маленькой семьи.

Доход - только пособие Данилы в размере 130 000 тенге. Папа мальчика покинул семью, как только узнал, что сын родился нездоровым. Платит алименты - 8 000 тенге в месяц.

Собрать 70 000 для того, чтобы ребенок мог гулять и зимой, нетрудно. Давайте сделаем это вместе!

Карта «Каспи» 4400 4301 8969 9587, Мария Б.

Карта привязана к номеру телефона +7-778-325-80-29.

Надежда на Ташкент

Эльдара ждут в ташкентском реацентре / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ

3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района был участником трех туров (122-го, 129-го и 133-го) нашего благотворительного проекта. Эльдар поспешил появиться на свет, родился с весом 980 граммов и первые три месяца жизни провел в реанимации. Диагноз «ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии».

Мальчику сделали несколько офтальмологических операций в Санкт-Петербурге. Пока боролись за его зрение, нельзя было проходить курсы реабилитации. В результате борьба за зрение оказалась не очень успешной (в этих сложных случаях никто не дает гарантий). Видеть так, как видят другие дети, Эльдар не может. Из-за того, что реабилитационные процедуры требуют напряжения и противопоказаны определенное время после офтальмологических операций, было потеряно время для борьбы с ДЦП.

С 2023 года Эльдар получает реабилитационные процедуры в Костанае, когда сюда приезжают астанинские и российские специалисты. Но родители всегда стремятся найти для своих детей лучшие варианты.

- Иногда отчаяние охватывает, - призналась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Он до сих пор не ходит, не ползает, не ест самостоятельно, всю еду приходится протирать в блендере. Получается, что результатов у нас особенных нет. Все родители хватаются за любую соломинку, ищут разные курсы, только бы помочь своему ребенку. Мы узнали, что в Ташкенте есть хороший реацентр для таких детей. И есть положительные отзывы от людей. Я лично разговаривала с бабушкой, у которой там внука на ноги подняли. Хотим туда поехать, но собрать деньги не можем. Помогите, пожалуйста!

Курс реабилитации в ташкентском реацентре стоит на наши деньги 500 000 тенге. Алтаевы точно не соберут даже половины этой суммы, ведь у Эльдара есть еще братья и сестры, которые требуют внимания и определенных трат.

Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он самый младший.

Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 130 000 тенге. Пособие по многодетности можно даже не учитывать из-за его скромного размера.

Поможем Эльдару поехать в Ташкент!

Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.

Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.

Как поддержать участников

Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.

Помощь, оказанная в рамках 136-го тура