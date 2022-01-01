Эта задача нам по силам
Елена ПИКЕЛЬНАЯ
В 137-м туре участвуют два знакомых читателям «НГ» мальчика
Для того чтобы удовлетворить обе заявки в полном объеме, необходимо собрать небольшую по нынешним временам сумму - 570 000 тенге.
Напоминаем, что, начиная с 129-го тура, все сборы идут на личные карты участников проекта. Каждый, кто желает внести свою лепту в общее доброе дело, должен сам выбрать, на чей счет отправить деньги.
Для зимних прогулок
Для помощи Данилу нужно собрать небольшую сумму / Фото из архива Марии БУРАК
8-летний Данила БУРАК из Рудного участвовал в шести турах проекта «Нужные деньги». Познакомились наши читатели с Данилой в ходе 44-го тура, когда малышу был 1 год и 3 месяца. А последняя встреча уже с шестилетним Данилой была в 106-м туре. У мальчика ДЦП, двойная гемиплегия тяжелой степени, эпиактивность. Дети с таким диагнозом нуждаются в регулярных реабилитациях, постоянных занятиях на дому или со специалистами, а также в спецсредствах вроде туторов, вертикализаторов, тренажеров, инваколясок. Разумеется, список может корректироваться тонкостями диагноза.
Мама Данилы Мария БУРАК вкладывает в поддержание и развитие сына все силы и время. Не было денег на постоянные сеансы массажа, освоила массаж и делает его Данилу каждый день, у нее уже и руки в мозолях, зато у ребенка мышцы в очень хорошем состоянии. Гимнастику, растяжки, развитие мелкой и крупной моторикой, музыкальные занятия - все это Мария обеспечивает своему единственному ребенку своими силами, поскольку выездные реабилитации стали неподъемно дорогими, да и местным специалистам платить постоянно не хватает финансов. Насколько возможно, тщательно следит за рационом мальчика. Благо родители, живущие в деревне, помогают с продуктами. Каждый день Данила по расписанию гуляет на свежем воздухе - это тоже поддерживает его в тонусе. Но грядет зима, скоро прогулки станут недоступными.
Три года назад Мария покупала специализированные санки-коляску для детей с ДЦП, но Данила из них уже вырос. Купить новые не представляется возможным, поскольку цены на такие изделия стали недоступными и начинаются от 150 000 тенге. Но выход нашелся. Кстати, возможно, эти сведения пригодятся и другим родителям детей-инвалидов.
- Я обратилась в интернет-магазин, где мы ранее приобретали средства реабилитации, - рассказала Мария. - И мне предложили альтернативу санкам - это лыжи на передние колеса для нашей специализированной коляски. Лыжи Wheelblades, размер XL. Магазин предоставил информацию, что после продаж жалоб и возвратов не было, по снегу лыжи идут легко.
На сайте магазина цена лыж в пересчете на наши - 75 000 тенге, но Марии, как постоянному клиенту, дают скидку, в итоге лыжи с доставкой обойдутся в сумму не более 70 000 тенге.
Но и эту сумму собрать самостоятельно нереально. С 2018 года в областной детской больнице Даниле был установлен диагноз «белково-энергетическая недостаточность», ему назначили лечебную белковую смесь «Нутриен Стандарт». Ежемесячно на смесь уходит 73 500 тенге, это очень серьезный удар по бюджету маленькой семьи.
Доход - только пособие Данилы в размере 130 000 тенге. Папа мальчика покинул семью, как только узнал, что сын родился нездоровым. Платит алименты - 8 000 тенге в месяц.
Собрать 70 000 для того, чтобы ребенок мог гулять и зимой, нетрудно. Давайте сделаем это вместе!
Карта «Каспи» 4400 4301 8969 9587, Мария Б.
Карта привязана к номеру телефона +7-778-325-80-29.
Надежда на Ташкент
Эльдара ждут в ташкентском реацентре / Фото из архива Эльмиры ИЛЯХУНОВОЙ
3-летний Эльдар АЛТАЕВ из поселка Сокол Узункольского района был участником трех туров (122-го, 129-го и 133-го) нашего благотворительного проекта. Эльдар поспешил появиться на свет, родился с весом 980 граммов и первые три месяца жизни провел в реанимации. Диагноз «ДЦП, ретинопатия недоношенных 5-й стадии».
Мальчику сделали несколько офтальмологических операций в Санкт-Петербурге. Пока боролись за его зрение, нельзя было проходить курсы реабилитации. В результате борьба за зрение оказалась не очень успешной (в этих сложных случаях никто не дает гарантий). Видеть так, как видят другие дети, Эльдар не может. Из-за того, что реабилитационные процедуры требуют напряжения и противопоказаны определенное время после офтальмологических операций, было потеряно время для борьбы с ДЦП.
С 2023 года Эльдар получает реабилитационные процедуры в Костанае, когда сюда приезжают астанинские и российские специалисты. Но родители всегда стремятся найти для своих детей лучшие варианты.
- Иногда отчаяние охватывает, - призналась мама мальчика Эльмира ИЛЯХУНОВА. - Он до сих пор не ходит, не ползает, не ест самостоятельно, всю еду приходится протирать в блендере. Получается, что результатов у нас особенных нет. Все родители хватаются за любую соломинку, ищут разные курсы, только бы помочь своему ребенку. Мы узнали, что в Ташкенте есть хороший реацентр для таких детей. И есть положительные отзывы от людей. Я лично разговаривала с бабушкой, у которой там внука на ноги подняли. Хотим туда поехать, но собрать деньги не можем. Помогите, пожалуйста!
Курс реабилитации в ташкентском реацентре стоит на наши деньги 500 000 тенге. Алтаевы точно не соберут даже половины этой суммы, ведь у Эльдара есть еще братья и сестры, которые требуют внимания и определенных трат.
Кроме Эльдара, в семье еще четверо детей, он самый младший.
Доходы Алтаевых: зарплата папы - 110 000 тенге и пособие Эльдара - 130 000 тенге. Пособие по многодетности можно даже не учитывать из-за его скромного размера.
Поможем Эльдару поехать в Ташкент!
Карта «Каспи» 4400 4301 7825 3289, Эльмира И.
Карта привязана к номеру телефона +7-775-471-89-54.
Как поддержать участников
Чтобы помочь участникам нашего проекта, вы можете принести наличные деньги в редакцию по адресу ул. Майлина, 2/3 либо перечислить на банковские карты участников.
Помощь, оказанная в рамках 136-го тура
|
Участник
|
Цели
|
Сумма
|
Спонсоры
|
Руслан Шепетовский
|
На аналог двухмоторного велотренажера HSM-20CE
|
255 467
|
100 000 - такси «Народное»
50 000 - Сания-ханум
5 000 - баба Маша
Поступления на карту:
50 000 - Василий
5 000 - Владимир
5 000 - Иван
5 000 - Алексей
3 000 - Ерлан
3 000 - Гульнара
3 000 - Анна
2 000 - Диана
2 000 - Хасен
1 500 - Игорь
1 500 - Марина
1 000 - Малик
1 000 - Сергей
1 000 - Алена
1 000 - Татьяна
1 000 - Ольга
1 000 - Аймана
1 000 - Юлия
1 000 - Диадора
1 000 - Нурлан
1 000 - Берик
1 000 - Юлия
1 000 - Вячеслав
1 000 - Людмила
1 000 - Алена
1 000 - Тлек
777 - Айжан
700 - Раимбек
620 - Ерболат
600 - Шамиль
500 - Жасулан
470 - Артем
300 - Антон
200 - Талгат
200 - Елена
100 - Ксения
|
Балшекер Кстаува
|
На реабилитацию на тренажере «Космос»
|
241 897
|
50 000 - Евгений
25 000 - Дмитрий
25 000 - Талгат
5 000 - баба Маша
Поступления на карту:
50 000 - Байназар
10 000 - Ирина
10 000 - Арман
10 000 - Владимир
5 000 - Тахир
5 000 - Вячеслав
4 500 - Талгат
3 000 - Татьяна
3 000 - Сергей
2 000 - Тлек
2 000 - Мария
2 000 - Гульнара
2 000 - Екатерина
2 000 - С карты другого банка
2 000 - Александр
2 000 - Айнур
2 000 - Андрей
1 615 - Ержан
1 240 - Асанали
1 000 - Alena
1 000 - Ботакоз
1 000 - Асель
1 000 - Тлектес
1 000 - Анастасия
1 000 - Каракозайым
1 000 - Евгений
1 000 - Сергей
1 000 - Саламат
1 000 - Лариса
1 000 - Баурджан
1 000 - Юлия
1 000 - Руслан
1 000 - Роман
500 - Сергей
500 - Ксения
500 - Берик
300 - Dmitrii
500 - Балия
500 - Айша
350 - Ольга
150 - Елена
142 - Александр
100 - Талгат
|
Аяжан Наурызбай
|
На курс реабилитации в клинике «Отей бойдак» (Астана)
|
852 760
|
Поступления на карту:
450 000 - Коллектив ТОО Казнефть
55 000 - С карты другого банка
55 000 - С карты другого банка
50 000 - Екатерина
20 000 - Максут
20 000 - Анна
10 000 - Жумагали
10 000 - Гульдана
10 000 - Владимир
9 000 - Дильназ
9 000 - по номеру счета ANYTOCARD_VISA
9 000 - Дильназ
6 000 - Гульдана
6 000 - по номеру счета ANYTOCARD_VISA
5 000 - Тахир
5 000 - Марк
5 000 - Валентин
5 000 - по номеру счета LLP OneVision*Behype
5 000 - Вячеслав
5 000 - Гульшат
5 000 – Рысгул
5 000 - С карты другого банка
5 000 - Мария
5 000 - С карты другого банка
4 000 - Гульдана
4 000 - Талгат
3 000 - Кульпаш
3 000 - Фарида
3 000 - Габит
3 000 - по номеру счета RP*KV
3 000 - по номеру счета ANYTOCARD_VISA
3 000 - Руслан
3 000 - Жумагали
2 400 - С карты другого банка
2 000 - Галина
2 000 - Игорь
2 000 - Гульнара
2 000 - С карты другого банка
2 000 - Александр
2 000 - Аскар
2 000 - Асель
2 000 - Гульнур
2 000 - Гульдана
2 000 - Андрей
1 500 - Эсмира
1 500 - по номеру счета Card top up
1 500 - Алина
1 350 - Бауржан
1 000 - Ольга
1 000 - KZ*8208
1 000 - Тлектес
1 000 - Гаухар
1 000 - Ансар
1 000 - Елена
1 000 - Лариса
1 000 - Гульдана
1 000 - Людмила
1 000 - Роза
1 000 - Анэля
1 000 - Юлия
1 000 - Айша
1 000 - Руслан
1 000 - Багыткуль
1 000 - Василий
1 000 - Роман
570 - Алия
500 - Нуршат
500 - Сергей
500 - Наталья
500 - Александр
500 - Виктория
500 - Жаннар
500 - Марат
500 - Александр
500 - Сергей
500 - Гульнара
500 - Гулдан
200 - Талгат
200 - Светлана
500 - Сергей
500 - Сергей
500 - Сергей
500 - Гульдана
500 - Сергей
200 - Жазира
140 - Елена
100 - Жумагали
100 - Алина
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