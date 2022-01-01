О свалке в торце дома № 69 по ул. Пушкина сообщила «НГ» жительница Костаная Наталья ДВОРКИНД.

- Картонные коробки - просто беда нашего двора, - рассказала она. - Их выбрасывают в таком количестве, что сложилась гора выше контейнеров. Подозреваю, что складируют их сотрудники близлежащих магазинов. Естественно, потом в эту кучу люди складывают другой мусор.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели контейнер для пластиковых бутылок, а место рядом с ним полностью завалено картонными коробками.

Ул. Пушкина, 69. К картонным коробкам во дворе дома присоединяются бытовые отходы / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалка за домом № 83 по ул. Тауелсиздик, о которой мы писали две недели назад, стала еще больше.

Ул. Тауелсиздик, 83. Свалка за многоэтажкой спустя две недели стала еще больше / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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