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Куда пойти с 9 по 15 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

11 ноября,

12.00

«Ты, я и кукольник», Х. Юрковский, сказка

12 ноября,

12.00

«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

9 ноября,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

9 ноября,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

10 ноября,

18.30

«Алжир», А. Тасымбеков, драма

12 ноября,

17.00

«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

10 ноября,

18.30

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+

11 ноября,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

11 ноября,

17.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+

12 ноября,

12.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

12 ноября,

18.00

«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

12 ноября,

11.00, 14.00, 17.00

«Синий Трактор». Развивающее музыкальное шоу песенных хитов из мультфильма «Синий Трактор». В этой сказке нет злодеев, дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению. Детям до 2 лет бесплатно, без предоставления места

15 ноября,

18.30

«Льется музыка» - концерт ансамбля «Славянская песня». Прозвучат всеми известные русские народные песни, ретропесни, песни казахстанских авторов

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

14 ноября,

19.00, 21.30

Бағжан Октябрь с концертной программой «Терапия души». Один из самых узнаваемых виолончелистов выступит с обновленной программой в сопровождении камерного оркестра

 

 

16 ноября,

19.00, 21.30

Испанский театр мыльных пузырей CLINC! Детям до 3 лет бесплатно, без предоставления места

 

Спортафишка

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, СРК «Костанай»

9 ноября, 19.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Жетысу»

Рудный, СК «Аят-Арена»

11-12 ноября