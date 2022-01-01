Победителями первых выборов акимов районов и городов в Костанайской области стали кандидаты, которые занимали эти же должности до 5 ноября 2023 года. Правильно ли это? Да. Эти кандидаты имеют большой опыт работы на госслужбе, поэтому и победили.

Да. Эти кандидаты представили своим избирателям лучшие предвыборные программы.

Да. Избранные акимы будут работать намного ответственнее, чем назначенные.

Нет. Конкуренция и на этих выборах традиционно для Казахстана была фальшивой.

