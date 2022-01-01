Куда пойти с 9 по 15 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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11 ноября,
12.00
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«Ты, я и кукольник», Х. Юрковский, сказка
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12 ноября,
12.00
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«Золотой цыпленок», О. Орлов, сказка
|
Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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9 ноября,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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9 ноября,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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10 ноября,
18.30
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«Алжир», А. Тасымбеков, драма
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12 ноября,
17.00
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«Періштелер әзілі», О. Степнова, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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10 ноября,
18.30
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+
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11 ноября,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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11 ноября,
17.00
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+
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12 ноября,
12.00
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«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
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12 ноября,
18.00
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«Мамуля!», А. Белов, комедия-фарс, премьера, 18+
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова
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В течение месяца
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«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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12 ноября,
11.00, 14.00, 17.00
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«Синий Трактор». Развивающее музыкальное шоу песенных хитов из мультфильма «Синий Трактор». В этой сказке нет злодеев, дети будут танцевать, смеяться и радоваться полностью позитивному представлению. Детям до 2 лет бесплатно, без предоставления места
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15 ноября,
18.30
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«Льется музыка» - концерт ансамбля «Славянская песня». Прозвучат всеми известные русские народные песни, ретропесни, песни казахстанских авторов
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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14 ноября,
19.00, 21.30
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Бағжан Октябрь с концертной программой «Терапия души». Один из самых узнаваемых виолончелистов выступит с обновленной программой в сопровождении камерного оркестра
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16 ноября,
19.00, 21.30
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Испанский театр мыльных пузырей CLINC! Детям до 3 лет бесплатно, без предоставления места
Спортафишка
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай, СРК «Костанай»
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9 ноября, 19.00
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Жетысу»
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Рудный, СК «Аят-Арена»
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11-12 ноября
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