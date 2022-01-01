Светофоры по пр. Назарбаева и по ул. Победы в Костанае не работают в режиме зеленой волны. Вернут ли прежний режим?

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Комментарий

Как ответили "НГ" в отделении жилищно-коммунального хозяйства, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная, установить режим зеленой волны на пересечении пр. Назарбаева и ул. Победы сейчас не представляется возможным, так как сначала необходимо установить датчик для подсчета транспортных средств. В следующем году в Костанае планируется внедрить программное обеспечение АСУНО (автоматизированная система управления наружным освещением), в котором будет возможно создать зеленый коридор для транспортных средств.