Полосу подготовила архивист-историк Наталья ЗДОРОВЕЦ. Фото из книги Стаса КИСЕЛЕВА «Услышать можно шепот звезд»

О стихах советского офицера, инженера-конструктора Михаила Журавлева

Публикация материалов о нашем земляке, который сыграл большую роль в освоении космоса, получила неожиданное продолжение - по просьбе читателей. Начало - в № 39 (1122) от 28.09.2023 г. и № 41 (1124) от 12.10.2023 г.

Недавно встретила давнюю знакомую, человека, много читающего, неравнодушного к происходящему вокруг, искреннего и душевного. Статьи в «НГ» напомнили ей об увлекательных лекциях инженера-конструктора Михаила Журавлева на космические темы, которые ей довелось с большим интересом слушать в былые времена. А сведения о его поэтическом даровании ее очень удивили и взволновали. Вот и спросила: а почему не опубликовали стихи, хотелось бы проникнуться, какую часть своей души он хотел приоткрыть в них?

Стихи Михаила Федоровича дождались публикации спустя 41 год после его ухода. Долгие годы более 50 стихотворных текстов хранили тайну души автора, души искренней и одинокой, глубоко любящей и хрупкой.

В стихах о войне мы не найдем строк о доблестных подвигах и героических сражениях, а найдем память о фронтовых днях, пройденных с боевыми товарищами.

...

Если наши пушки крыли

Немцев вдоль и поперек,

То солдаты говорили:

«Настоящий огонек!»

Войны реальность - не стихия:

Убьешь врага - сам будешь жить!

Вас не забыть, друзья лихие,

Как и могилы, где лежите.

Не раз в тиши ночной порою

Смотрели строго на меня

Со столбиков с простой звездою

Друзей погибших имена.

А вот так в нем запечатлелось детство:

...

Себя я помню пятилетним:

Иду я тропкой полевой,

И день, сияющий и летний

Плывет, плывет над головой.

Навстречу тучки кучевые,

А перед всеми на виду

В ботинках новеньких впервые

Я в гости с бабушкой иду.

В 1968 году Михаил Журавлев приехал в Кустанай. Родному краю посвящены проникновенные строки:

...

Очень мне сегодня грустно:

День рождения - день особый,

И тогда, когда ты юный,

И когда пройдешь сквозь годы.

Это день воспоминаний,

Тех, что в памяти живут,

То отрывочно, туманно,

То как будто наяву.

Видишь детство и плотину,

И пещеры над Тоболом,

Будто запах серой тины

Жил и был всегда с тобою.

Здесь все тебе давно знакомо,

Здесь без вина от горя пьян:

Ведь за стеной родного дома -

И брат, и сват твой - Казахстан.

…

В моей квартире необжитой

Нескучно памяти со мной…

Всем четырем ветрам открытый

Уснул и город мой родной.

...

Горькие строки родились после расставания с женой:

...

В душе лишь отблеск пережитого,

Как зори ветреных закатов,

Передо мной конверт открытый,

А на конверте боль распята…

В конверте все, что недосказано,

Что недопето в дни тоски,

И перечеркнуты, измазаны,

Как жизнь, помятые листки.

...

Журавлев с женой

А вот бесконечно трогательные - любимой дочери Наташе:

...

Зима вовсю залютовала,

Сковал Тобол метровый лед,

И наконец - не раз бывало -

Метелью все переметет.

В полнеба полыхнет заря,

Будто закат или восход,

Мороз такой, что, говорят,

Услышать можно шепот звезд.

...

Михаил Журавлев и его дочь Наташа

На всем протяжении стихотворной эстафеты особенно искренними и теплыми выделяются строки о природе:

...

Степь сливается с небом вдали,

Там, где в мареве все уже тает.

Сколько раз прилетали сюда журавли

И отсюда опять улетали.

...

Михаил Журавлев и Раиса Шишкина с учащимися мореходной школы. г. Измаил, октябрь 1978

И наконец, стихотворный цикл с посвящением Мадам (так Михаил Федорович называл свою музу - Раису Шишкину):

...

Нас было двое. Двое было.

И не когда-то, а вчера.

Так знайте: это не чернила,

А слезы просятся с пера.

Еще непрочен лед забвения,

Еще не все, Мадам, ушло…

Во имя прожитых мгновений

Скажите, что произошло!?

...





Во время лекции. 1970-е годы