«Нескучно памяти со мной…»
Полосу подготовила архивист-историк Наталья ЗДОРОВЕЦ.
Фото из книги Стаса КИСЕЛЕВА «Услышать можно шепот звезд»
О стихах советского офицера, инженера-конструктора Михаила Журавлева
Публикация материалов о нашем земляке, который сыграл большую роль в освоении космоса, получила неожиданное продолжение - по просьбе читателей. Начало - в № 39 (1122) от 28.09.2023 г. и № 41 (1124) от 12.10.2023 г.
Недавно встретила давнюю знакомую, человека, много читающего, неравнодушного к происходящему вокруг, искреннего и душевного. Статьи в «НГ» напомнили ей об увлекательных лекциях инженера-конструктора Михаила Журавлева на космические темы, которые ей довелось с большим интересом слушать в былые времена. А сведения о его поэтическом даровании ее очень удивили и взволновали. Вот и спросила: а почему не опубликовали стихи, хотелось бы проникнуться, какую часть своей души он хотел приоткрыть в них?
Стихи Михаила Федоровича дождались публикации спустя 41 год после его ухода. Долгие годы более 50 стихотворных текстов хранили тайну души автора, души искренней и одинокой, глубоко любящей и хрупкой.
В стихах о войне мы не найдем строк о доблестных подвигах и героических сражениях, а найдем память о фронтовых днях, пройденных с боевыми товарищами.
...
Если наши пушки крыли
Немцев вдоль и поперек,
То солдаты говорили:
«Настоящий огонек!»
Войны реальность - не стихия:
Убьешь врага - сам будешь жить!
Вас не забыть, друзья лихие,
Как и могилы, где лежите.
Не раз в тиши ночной порою
Смотрели строго на меня
Со столбиков с простой звездою
Друзей погибших имена.
А вот так в нем запечатлелось детство:
...
Себя я помню пятилетним:
Иду я тропкой полевой,
И день, сияющий и летний
Плывет, плывет над головой.
Навстречу тучки кучевые,
А перед всеми на виду
В ботинках новеньких впервые
Я в гости с бабушкой иду.
В 1968 году Михаил Журавлев приехал в Кустанай. Родному краю посвящены проникновенные строки:
...
Очень мне сегодня грустно:
День рождения - день особый,
И тогда, когда ты юный,
И когда пройдешь сквозь годы.
Это день воспоминаний,
Тех, что в памяти живут,
То отрывочно, туманно,
То как будто наяву.
Видишь детство и плотину,
И пещеры над Тоболом,
Будто запах серой тины
Жил и был всегда с тобою.
Здесь все тебе давно знакомо,
Здесь без вина от горя пьян:
Ведь за стеной родного дома -
И брат, и сват твой - Казахстан.
…
В моей квартире необжитой
Нескучно памяти со мной…
Всем четырем ветрам открытый
Уснул и город мой родной.
...
Горькие строки родились после расставания с женой:
...
В душе лишь отблеск пережитого,
Как зори ветреных закатов,
Передо мной конверт открытый,
А на конверте боль распята…
В конверте все, что недосказано,
Что недопето в дни тоски,
И перечеркнуты, измазаны,
Как жизнь, помятые листки.
...
Журавлев с женой
А вот бесконечно трогательные - любимой дочери Наташе:
...
Зима вовсю залютовала,
Сковал Тобол метровый лед,
И наконец - не раз бывало -
Метелью все переметет.
В полнеба полыхнет заря,
Будто закат или восход,
Мороз такой, что, говорят,
Услышать можно шепот звезд.
...
Михаил Журавлев и его дочь Наташа
На всем протяжении стихотворной эстафеты особенно искренними и теплыми выделяются строки о природе:
...
Степь сливается с небом вдали,
Там, где в мареве все уже тает.
Сколько раз прилетали сюда журавли
И отсюда опять улетали.
...
Михаил Журавлев и Раиса Шишкина с учащимися мореходной школы. г. Измаил, октябрь 1978
И наконец, стихотворный цикл с посвящением Мадам (так Михаил Федорович называл свою музу - Раису Шишкину):
...
Нас было двое. Двое было.
И не когда-то, а вчера.
Так знайте: это не чернила,
А слезы просятся с пера.
Еще непрочен лед забвения,
Еще не все, Мадам, ушло…
Во имя прожитых мгновений
Скажите, что произошло!?
...
Во время лекции. 1970-е годы
Материалы номера
пожалуйста зарегистрируйтесь.