Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 15 - кошка Вилка и ее хозяйка Любовь БАРДЮЖА.

Подобранная возле магазина кошечка была размером с ладошку / Фото Любови БАРДЮЖА

Семья Бардюжа точно помнит день обретения своей кошечки. 13 сентября 2022 года возле магазина «Орбита» они увидели маленького, размером с ладошку, котенка. Место это довольно проходимое, мимо крохи прошел не один десяток людей, но ни у кого не екнуло сердце. А даже если и екнуло, то доводы вроде «мне его некуда брать», «у меня уже есть кот/кошка», «а вдруг он больной» или «к кому-нибудь другому прибьется» перевесили, а котенок оставался на улице. К счастью, нашлись такие, к которым малютке удалось «прибиться», не смогли пройти мимо супруги Бардюжа.

Любовь и Павла не остановило и то обстоятельство, что у них уже была взрослая кошка по имени Мышка, которую когда-то тоже забрали из неблагоприятной среды.

Дома выяснили, что это девочка. Кошечку искупали, отвезли к ветеринару, получили заключение, что она абсолютно здорова, и стали выбирать имя. Дочь сразу выбрала имя Виолетта, со временем это имя трансформировалось в короткое и звучное Вилка.

- С самого начала муж пригрозил, что не оставит ее, если она не приучится ходить на лоток, - вспоминает Любовь. - Но она не подвела - с первого дня сразу пошла в лоток и никогда правила санитарии в доме не нарушала. За весь год, что у нас живет, ни разу нигде не нагадила. И вообще, она очень быстро привыкла к дому и стала себя чувствовать своей. Вот только Мышка ее долго не принимала, но все уже позади, сейчас это настоящая семья.

Вилка и Мышка со временем подружились / Фото Любови БАРДЮЖА

Как рассказывает Любовь, эпопея притирки характеров, с драками и кошачьими шипящими скандалами, длилась 9 месяцев. Но постепенно все недоразумения иссякли и выкристаллизовалась крепкая кошачья дружба.

- Мышка с Вилкой спят вместе, облизывают друг друга, ходят друг за другом по пятам, - добавляет Любовь. - Бывает, иногда дерутся, но не очень серьезно, да и мирятся быстро. Но субординацию Вилка соблюдает строго: пока не поест Мышка, даже не подходит к чашке с кормом.

Это, кстати, хороший пример для тех, кто уже имеет питомца и боится брать второго-третьего. Как показывает практика, со временем все притираются друг к другу, и даже если остаются разногласия, они мельчают. Более того, если их в доме две, а не одна, то ярче раскрывается характер и за каждым питомцем интереснее наблюдать.

С людьми Вилка общительная и ласковая, встречая хозяев, мурлычет, трется о ноги. Все, как у большинства кошек, которые любят своих хозяев. Но с особым умилением она смотрит на главу семьи Павла. Из-за этого взгляда, полного любви, ей дали второе имя - Виолетта Павловна.

Вилка - еще очень молодая кошечка, поэтому изредка слегка хулиганит: может взлететь по ковру под самый потолок, может свалить что-нибудь невзначай, но эти шалости не на постоянной основе и с возрастом могут вовсе пройти.

Виолетта совершенно освоилась в семье, где ее любят / Фото Любови БАРДЮЖА

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 15 кошку Вилку и ее хозяйку Любовь Бардюжа в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 4 ноября, до 11.00 воскресенья, 5 ноября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 2 ноября, до 10.00 понедельника, 6 ноября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 14 кота Бонифация и его хозяйки Марины Инкиной поступило 265 голосов и 7 купонов.