По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 42 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 65 лет, невесте - 68;

- зарегистрированы 4 развода;

- зарегистрирован 61 новорожденный: 33 девочки и 28 мальчиков. Редкие имена на этой неделе: Мирон, Ансар, Алан, Матвей, Демид, Вероника, Дарья, Эмилия, Алана, Есмен. Самому молодому папе - 24 года, маме - 21 год. Самому зрелому папе - 55 лет, маме - 42 года;

- умерли 45 человек: 29 женщин и 16 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 024 вызова, из них 1 599 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 376;

- поступили 33 вызова на ДТП: в авариях пострадали 44 человека, из них 13 - дети; 36 человек доставлены в больницу.

По информации ГУ «Служба пожаротушения и аварийно-спасательных работ ДЧС Костанайской области»:

- по области - 48 выездов, в том числе 10 на тушение пожаров, 24 на тушение загораний, 13 выездов на аварийно-спасательные работы и 1 на поисково-спасательные работы, в результате которых спасены 5 человек (все - взрослые);

- зарегистрированы 10 чрезвычайных ситуаций техногенного характера, спасены 11 человек (из них 2 ребенка), эвакуированы 63 человека, госпитализированных и погибших нет.

По данным Костанайского областного центра психического здоровья:

- в Центр временной адаптации и детоксикации доставили 190 человек, из них поместили 174: 161 мужчину и 13 женщин.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разысканы 3 без вести пропавших лица;

- выявлено 1 921 нарушение ПДД участниками дорожного движения. Сотрудники полиции задержали 25 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.