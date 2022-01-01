Куда пойти с 2 по 8 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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4 ноября,
12.00
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«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка
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5 ноября,
12.00
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«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка
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5 ноября,
14.00
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«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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3 ноября,
18.30
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«Әлдермештің Әлмандары», Т. Миннуллин, комедия. Премьера
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5 ноября,
17.00
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Алжир», А. Тасымбеков, драма
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9 ноября,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі
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9 ноября,
18.30
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«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова
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В течение месяца
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«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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2 ноября,
19.00
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Тұрсынбек Қабатов. Концерт
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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8 ноября,
18.30, 21.00
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Ludovico Einaudi 2.0. Абсолютно новая и уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda.Music.
Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно
Спортафишка
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Спортивная гимнастика. Молодежный чемпионат РК
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Тобыл, спорткомплекс «Астана»
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2-3 ноября
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Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Хумо»
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Рудный, ЛД «Горняк Арена»
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3 ноября, 17.00
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Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»
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Костанай, СРК «Костанай»
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8-9 ноября, 19.00
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