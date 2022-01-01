Премьер-министр РК Алихан Смаилов поручил проработать вопрос внедрения курса финансовой грамотности в школах и вузах. Поможет ли это казахстанцам избавиться от закредитованности? Да. Молодые люди научатся правильно рассчитывать свои финансовые возможности.

Да. Их родители будут учиться финансовой грамотности у своих детей.

Нет. Казахстанцы вынуждены брать кредиты из-за низкого уровня жизни.

Нет. Молодежь берет кредиты из-за понтов, чтобы не выглядеть беднее сверстников.

