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Куда пойти с 2 по 8 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

4 ноября,

12.00

«Аленький цветочек», С. Аксаков, сказка

5 ноября,

12.00

«В организме у лентяя», О. Емельянова, сказка

5 ноября,

14.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

3 ноября,

18.30

«Әлдермештің Әлмандары», Т. Миннуллин, комедия. Премьера

5 ноября,

17.00

Алжир», А. Тасымбеков, драма

9 ноября,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі

9 ноября,

18.30

«Темір қатын», Ш. Башбеков, комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

2 ноября,

19.00

Тұрсынбек Қабатов. Концерт

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

8 ноября,

18.30, 21.00

Ludovico Einaudi 2.0. Абсолютно новая и уникальная программа музыки великого кинокомпозитора Людовико Эйнауди в исполнении камерного ансамбля Tynda.Music.

Внимание! Дети до 5 лет в зал не допускаются. Детям с 5 лет билеты приобретаются отдельно

 

Спортафишка

Спортивная гимнастика. Молодежный чемпионат РК

Тобыл, спорткомплекс «Астана»

2-3 ноября

Хоккей. Чемпионат РК. «Горняк» - «Хумо»

Рудный, ЛД «Горняк Арена»

3 ноября, 17.00
4 ноября, 19.00

Баскетбол. Чемпионат РК. Национальная лига. «Тобол» - «Актобе»

Костанай, СРК «Костанай»

8-9 ноября, 19.00