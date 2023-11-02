О свалке между СШ № 1 и домом № 96 по ул. Чехова сообщил «НГ» житель Костаная Мухтар НУРКАНОВ.

- Свалка образовалась из-за людей без определенного места жительства, - пояснил он. - Они сюда тащат старые вещи, матрасы, отходы еды, пьют, курят, матерятся. А рядом - дети! По вечерам между ними разборки, все это видят ученики начальных классов. Обращались в 102, но бомжи и свалка по сей день там.

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели кучу старых матрасов, подушек, бытовых отходов. И все это рядом с забором школы № 1.

Свалку рядом со школой № 1 явно организовали бомжи / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе дома № 115 по ул. Гоголя, о которой «НГ» писала две недели назад, до сих пор не убрали.

Ул. Гоголя, 115. Свалку во дворе дома за две недели не убрали / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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