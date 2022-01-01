Проживаем в селе Федоровка по улице Пушкина, на участке от улицы Водопроводной до улицы Заводской. Сейчас здесь проходит грунтовая дорога. До работ по проведению водопровода и газа дорога у нас была прекрасная, асфальтированная. В данный момент этот участок без покрытия. И после дождя по нему невозможно ни пройти ни проехать.

Этот участок ул. Пушкина в Федоровке обещают отремонтировать в 2024 году / Фото авторов письма

Пройти без сапог точно невозможно. К нам не хотят ехать ни скорая помощь, ни такси. Акимат в течение пяти лет обещает сделать дорогу, но движений никаких нет. С освещением улицы тоже дела плохи. Помогите нам добиться ремонта дороги. Даже простая посыпка щебенкой облегчит нам жизнь.

Наталья ПОПОВИЧ, Александр ПОПОВИЧ, Лидия ШАЙМАРДАНОВА, Игорь ФУСТ, Наталья ЗАВГОРОДНЕВА, Татьяна ЗАМЯТИНА, Светлана МАЕВСКАЯ, с. Федоровка

Комментарий

- После завершения всех строительно-монтажных работ ведется планомерная ежегодная работа по ремонту улиц, - ответил на запрос «НГ» аким Федоровского сельского округа Виталий ВОРОБКАЛО. - Общее количество улиц в селе Федоровка - 42, протяженность их - 78 км. На сегодня отремонтированы 14 улиц протяженностью 33 км. Из них уложено асфальтового покрытия 22 км, произведено щебенение 11 км. Протяженность улицы Пушкина - 2,7 км. Из них 1,2 км имеют щебеночное покрытие, щебенение производилось в 2021-2022 годах в рамках текущего ремонта улицы. Остальные 1,6 км улицы Пушкина имеют грунтовое покрытие. Проводится разработка ПСД на средний ремонт улицы Пушкина протяженностью 2 765 м, предварительная стоимость - 137 млн тенге. Ремонтные работы запланированы на 2024 год. Кроме того, до конца года будут проведены работы по монтажу уличного освещения улицы Пушкина, стоимость - 5,7 млн тенге.

Редакция спрашивала акима округа, кто был заказчиком проведения воды и газа и кто, следовательно, должен был контролировать подрядчика, обязанного привести улицу в порядок по завершении работ. Воробкало подтвердил, что после СМР в 2016-2022 годах некоторые улицы остались «в неудовлетворительном состоянии». А заказчиками подведения воды и газа были ГУ «Отдел архитектуры, градостроительства и строительства Федоровского района» и ГУ «Управление энергетики и ЖКХ акимата Костанайской области».