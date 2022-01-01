Об открытом участке теплотрассы за рестораном Black and White сообщила «НГ» жительница Костаная Надежда БОБКО.

- В этом доме по ул. Байтурсынова, 45 находится кабинет УЗИ, а прямо рядом с лестницей - открытый участок, - пояснила она. - Трубы небольшие, но заходят в дом, который теряет тепло.

На месте корреспонденты «НГ» увидели открытую тонкую трубу рядом с кабинетом УЗИ.

Тонкая труба без изоляции на ул. Байтурсынова, 45 / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Трубы во дворе дома № 89 по ул. Козыбаева, о которых мы писали две недели назад, закрыли, но не по всему двору, а частично.

Ул. Козыбаева, 89. Трубы на детской площадке во дворе дома закрыли частично / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Рядом с гаражом трубы тоже закрыли / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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