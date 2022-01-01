Сухой остаток. С 16 по 22 октября
По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:
- на телефон 103 по области поступили 6 013 вызовов, из них 1 537 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 367;
- поступили 29 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 34 человека, из них 8 - дети; 35 человек доставлены в больницу.
По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:
- разысканы 4 без вести пропавших лица;
- выявлены 2 049 нарушений ПДД участниками дорожного движения;
- за выходные дни сотрудники полиции задержали 34 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.
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