По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступили 6 013 вызовов, из них 1 537 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 367;

- поступили 29 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 34 человека, из них 8 - дети; 35 человек доставлены в больницу.

По сведениям пресс-службы ДП Костанайской области:

- разысканы 4 без вести пропавших лица;

- выявлены 2 049 нарушений ПДД участниками дорожного движения;

- за выходные дни сотрудники полиции задержали 34 водителей, которые управляли транспортным средством в состоянии алкогольного опьянения.