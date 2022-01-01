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Куда пойти с 26 октября по 1 ноября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

28 октября,

12.00

«Теремок», С. Маршак, сказка

29 октября,

12.00

«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

27 октября,

10.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі. Премьера

27 октября,

18.30

«Әлдермештің Әлмандары», Т. Миннуллин, комедия

29 октября,

17.00

«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

26 октября,

18.00

«Плаха», Ч. Айтматов, драма

27 октября,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия. 16+

28 октября,

12.00

«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм

28 октября,

17.00

«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)

29 октября,

12.00

«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка

29 октября,

17.00

«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

28 октября,

17.00

«Лебединое озеро». «Классический Русский Балет» московская труппа классического танца.

29 октября,

11.00, 14.00, 17.00

Шоу «Синий Трактор». Развивающее музыкальное шоу песенных хитов мультфильма «Синий Трактор». Детям до двух лет бесплатно (без предоставления места)

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119,

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

26 октября,

19.00

Chemodan. Спектакль қазақ тілінде өтеді. 16+

28 октября,

19.00

Алан Черкасов. Большой сольный концерт «Красивая история»

 

 