Куда пойти с 26 октября по 1 ноября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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28 октября,
12.00
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«Теремок», С. Маршак, сказка
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29 октября,
12.00
|
«Дюймовочка», Г. Х. Андерсен, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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27 октября,
10.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі. Премьера
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27 октября,
18.30
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«Әлдермештің Әлмандары», Т. Миннуллин, комедия
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29 октября,
17.00
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«Шолпанның күнәсі», М. Жұмабаев, драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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26 октября,
18.00
|
«Плаха», Ч. Айтматов, драма
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27 октября,
18.30
|
«Невольница», А. Островский, комедия. 16+
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28 октября,
12.00
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«Умный Ёж и Заяц-хвастун», по мотивам сказок братьев Гримм
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28 октября,
17.00
|
«Свободная пара», Дарио Фо, Франка Раме, лирическая комедия (18+)
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29 октября,
12.00
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«Новые бременские», по мотивам пьесы Ю. Энтина и В. Ливанова, музыкальная сказка
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29 октября,
17.00
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«Одного кто знает?», Б. Швайгер, монодрама
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова
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В течение месяца
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«Мы» - персональная выставка Екатерины Артемьевой
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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28 октября,
17.00
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«Лебединое озеро». «Классический Русский Балет» московская труппа классического танца.
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29 октября,
11.00, 14.00, 17.00
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Шоу «Синий Трактор». Развивающее музыкальное шоу песенных хитов мультфильма «Синий Трактор». Детям до двух лет бесплатно (без предоставления места)
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119,
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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26 октября,
19.00
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Chemodan. Спектакль қазақ тілінде өтеді. 16+
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28 октября,
19.00
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Алан Черкасов. Большой сольный концерт «Красивая история»
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