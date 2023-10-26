В парке по ул. Гашека в Костанае установили навесы. Такие же можно увидеть возле ДК «Строитель». Я сначала подумал, что там поставят спортивные тренажеры. Но прошло время, а тренажерами и не пахнет. Может, кто-то объяснить, для чего установили эти навесы и будут ли их чем-то дополнять?

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Эти сооружения в парке по ул. Гашека должны беречь от дождя и снега силовые тренажеры / Фото Елены ПИКЕЛЬНОЙ

Комментарий

Заместитель руководителя отдела ЖКХ, пассажирского транспорта и автомобильных дорог акимата Костаная Дияр АЙЖАРОВ сообщил в ответе на запрос «НГ», что под навесами действительно планировали установить силовые тренажеры:

- По программе 018 «Благоустройство и озеленение населенных пунктов» планировалось установить 23 уличных силовых тренажера в микрорайоне Аэропорт, 10 тренажеров в районе ДК «Строитель» и 10 в парке по ул. Гашека с установкой навесов, скамеек и урн на общую сумму более 67 млн тенге. В связи со срывом срока выполнения работ материалы на подрядную организацию ТОО «ГБР Арыстан» переданы в суд.

В ответе также сообщается, что в 2023 году в парке по ул. Гашека высадили новый газон на площади 26 000 кв. м, к нему установили систему полива. Осенью запланирована высадка зеленых насаждений.