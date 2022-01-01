У нас нынче очень цифровое государство. Казалось бы, благо, но... Сейчас всю подноготную о тебе могут узнать все, у кого есть ваш ИИН. И за борт жизни в буквальном смысле становятся выброшенными некоторые категории граждан РК.

Сейчас при устройстве на работу требуют несколько справок с Egov. Справку о несудимости, справку от нарколога и психиатра. Абсолютно везде, если вы хотите работать законно и получать белую зарплату со всеми отчислениями. Теперь, если вы судимый, имеете зависимость любую - хоть наркотическую, хоть алкогольную, у вас не в порядке ментальное здоровье, вы практически нигде не сможете устроиться на работу. Судимый должен опять идти на преступление либо на суицид, зависимый - дальше пить, колоться либо суицид, в последней категории - только суицид.

Я сам имею проблемы с алкоголем, честно их признал, пошел лечиться, встал на учет, и все эти проблемы обрушились на меня. Теперь я думаю: какой я дурак, что пошел лечиться! Слава богу, учет в наркологии сейчас 1 год, а не 3 года, как раньше. Вывод мой: даже если будет край как надо лечиться, я на учет больше не встану.

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Комментарий

- Если работодателю принципиально, имеет ли соискатель должности зависимость или нет, то он имеет право это знать, - пояснил «НГ» врач-нарколог Игорь ВАСИЛЕНКО. - В конце концов, есть такие профессии, где это особенно важно. Поэтому в справке 075У, которую оформляют при устройстве на работу, такая графа есть. Однако опасения, что любой любопытный человек сможет по вашему ИИН узнать всю подноготную, напрасны. Все же врачебная тайна сохраняется. А сведения о том, состоит ли человек на учете в наркодиспансере, выдаются только по запросу ДВД. Кроме того, любой, состоящий на учете, но находящийся в стадии ремиссии и вовремя отмечавшийся у врача, имеет право на досрочное снятие с учета. Для этого необходимо написать заявление на имя лечащего врача или главврача учреждения, и оно будет рассмотрено.