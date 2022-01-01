В 136-м туре помощь получилась неравномерной

В этом туре требовалось собрать 1 230 000 тенге, собрали - 1 350 124. И все же хватило не всем участникам.

Перечисления на личные карты участников делают сами читатели «Нашей Газеты» и посетители наших соцсетей. Но у нас есть резерв, который распределяется в конце тура по решению комиссии. В каждом туре есть деньги генерального спонсора проекта - «Такси Народное» и постоянных благотворителей, вносящих регулярно фиксированные суммы. Так аккумулируется сумма в 210 000 тенге, из которой можно добавлять деньги участникам при недоборе средств.

Поскольку одной из участниц собрали денег сверх ожидаемого, то резерв разделили между двумя остальными - по 105 000 тенге.



Очень большая поддержка

Аяжан уже проходит реабилитацию в столичном медцентре / Фото из архива Гульданы МОЛДАГАЛИЕВОЙ

5-летняя Аяжан НАУРЫЗБАЙ из Костаная страдает ДЦП и, как все дети с таким диагнозом, нуждается в регулярных реабилитациях. Когда мама девочки Гульдана МОЛДАГАЛИЕВА подавала заявку на участие в этом туре, она изначально хотела собрать сумму, достаточную для оплаты двух курсов реабилитации подряд. Но, услышав наши пояснения о трудностях сборов в последнее время, проявила осторожность и подала заявку только на 450 000 тенге - стоимость одного курса в столичной клинике «Отей бойдак».

Традиционно в нашем проекте дети притягивают больше внимания. Так вышло и в этот раз. После открытия тура большинство читателей начали перечислять деньги для Аяжан, видимо, потому, что она была единственным ребенком в этом туре.

Но был еще один особенный взнос, который сделал этот тур таким удачным для Аяжан. Коллектив ТОО «Казнефть» перечислил 450 000 тенге - ровно столько, сколько стоит курс. В тот день мама Аяжан позвонила в редакцию и со слезами сообщила эту новость. Разумеется, это были слезы радости.

- Я не сразу поверила, что такое бывает, - сказала Гульдана Молдагалиева. - Так тяжело живется, когда ребенок - инвалид. Мы уже привыкли постоянно бороться с трудностями. А тут от судьбы такой подарок. Спасибо всем, кто помог нашей Аяжан! Пусть Аллах вас хранит, всем здоровья и счастья. «Нашей Газете» спасибо, без проекта мы бы не собрали на реабилитацию.

Помимо крупной суммы от ТОО «Казнефть», достаточно много собрали наши читатели. В общем итоге для Аяжан собрано 852 760 тенге.

Как через несколько дней сообщила Гульдана, такой сбор помог не только оплатить больше процедур, но и по случаю приобрести очень хорошую коляску для Аяжан. Без коляски управляться с растущим ребенком, который сам не ходит, совсем непросто. Тем более такой хрупкой женщине, как Гульдана.

На момент публикации Аяжан уже проходит реабилитацию в клинике «Отей бойдак».

Тренировки на дому

В клубе FitnessBlitz для Руслана запустили марафон добра / Фото из архива Елены ШЕПЕТОВСКОЙ

Костанаец Руслан ШЕПЕТОВСКИЙ 27 октября вступает в совершеннолетие - ему исполняется 18. Посещать специализированный интернат на ул. Красносельской он больше не сможет, соответственно, доступ к тренажерам теряет. Поэтому нужен тренажер дома. Стоит подходящая модель около 400 000 тенге (цена может плавать в зависимости от курса доллара).

Для Руслана поступило 36 взносов на общую сумму 100 467 тенге и еще 50 000 для него наличными принесла в редакцию наша постоянная читательница и помощница Сания-ханум. Итого собрано 150 467 тенге. К этой сумме добавили 105 000 из ежемесячного резерва, получилось 255 467 тенге. Но на этом история сборов для Руслана не заканчивается.

Наша публикация попалась на глаза руководству спортивного клуба FitnessBlitz, который находится в ТРЦ Kostanay Plaza. Они решили на своей площадке запустить марафон добра и организовали сбор средств на тренажер. Каждый желающий разово потренироваться в этом клубе платит за занятие 3 000 тенге, а деньги идут в пользу Руслана. Постоянные посетители клуба могут вносить любые суммы по своему желанию.

Примечательно, что такой жест клуб решил сделать в честь своего дня рождения, который отмечают 27 октября! Мистическое совпадение, учитывая, что, выбрав для оказания помощи Руслана, представители клуба не знали, что он родился именно в этот день.

- Выражаю огромную благодарность всем, всем, всем, кто внес свою лепту в наш сбор, - поблагодарила мама Руслана Елена ШЕПЕТОВСКАЯ. - Пусть ваша доброта возвращается к вам и вашим близким во сто крат! И так неожиданно спортивный клуб пришел на помощь. Спасибо, вы приближаете для Руслана возможность занятий дома.

Позже мы узнаем, собралась ли вся сумма для покупки тренажера, и сообщим об этом нашим читателям.

Помощь еще актуальна

Для оплаты полного курса Балшекер не хватает 138 000 тенге / Фото из архива Балшекер КСТАУВОЙ

22-летняя Балшекер Кстаува из Костаная тоже страдает ДЦП и тоже нуждается в реабилитации. Чтобы пройти курс на тренажере «Космос», ей нужно было собрать 380 000 тенге. На карту «Каспи» поступило 43 взноса на общую сумму 136 897 тенге, еще 105 000 по решению комиссии добавлено из резерва. Итог: у Балшекер на данный момент аккумулирована сумма 241 897 тенге, то есть до оплаты полного курса не хватает 138 103 тенге. Но даже такие неполные сборы очень обрадовали эту жизнерадостную девушку.

- Я всегда так благодарна всем добрым людям, - сказала Балшекер. - Какой бы ни была собранная сумма, я благодарна за каждый тенге. Спасибо всем! Я все равно поеду на реабилитацию, как только вернусь с соревнований. Придется взять меньше сеансов, но я буду использовать все резервы, очень хочу ходить без поддержки. Спасибо, что приближаете мою мечту!

Балшекер до полной суммы не хватает не так уж много, возможно, у кого-то появится желание еще помочь ей.

Карта «Каспи» 4400 4302 7340 3763, Балшекер К.

Карта привязана к номеру телефона +7-705-830-16-29.

О тех, кому помогли

Наши постоянные читатели помнят маленького костанайца Арсения ГУТНОВА, единственного в нашей области ребенка с синдромом Франческетти. И, возможно, помнят, какие перипетии были, когда мальчику понадобились слуховые аппараты.

Мы писали, что по квоте Арсению соглашались выдать только аппараты, которые вставляются в уши, хотя у ребенка нет слуховых проходов! Абсурдность ситуации зашкаливала, его мама вынуждена была обратиться к акиму области. Благодаря этому отчаянному шагу в конце концов мальчику выдали очень дорогостоящие аппараты костной проводимости. Теперь Арсений слышит!

- Я до самого конца не верила, что все получится, - поделилась радостью мама мальчика Любовь ГУТНОВА. - А теперь он слышит музыку, наши разговоры. Иногда устает от этого, не привык еще. Но главное, что мы не упустили время, теперь Арсений будет учиться говорить, как все дети.

Учитывая, что умственно Арсений - совершенно полноценный ребенок, было обидно, что он потеряет возможность речевого развития из-за чиновничьего абсурда. Теперь для него открылся новый мир звуков и вербального общения.

Условия проекта

«Наша Газета» объявляет 137-й тур проекта «Нужные деньги». Редакция принимает заявки от нуждающихся в срочной помощи.

Заявкой считается письмо, в котором указано:

- кому и на какие цели нужны средства;

- какая сумма требуется, чтобы решить конкретную проблему данного человека;

- почему решить проблему невозможно без посторонней помощи (обязательно указать все доходы)? Убедительная просьба описывать сложившуюся ситуацию более подробно, не ограничиваясь пятью-шестью предложениями;

- адрес и контактные телефоны кандидата.

Фонд проекта «Нужные деньги», 136-й тур