Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 14 - кот Бонифаций и его хозяйка Марина ИНКИНА.

Бонифаций вырос царственным красавцем / Фото Марины ИНКИНОЙ

Письмо, которое пришло в редакцию от Марины Инкиной, особенно актуально именно сейчас, когда подавляющее большинство дачников закрыли сезон и до следующей весны не собираются посещать свои участки.

Среди дачников есть и такие безответственные и бездушные люди, которые вывозят на лето своих питомцев на дачи, а потом не забирают обратно в город. Неужели они не понимают, что обрекают животных на мучительную гибель от голода и холода? Или надеются, что их непростительные ошибки исправят другие люди, добрые и совестливые? Такие, как семья Инкиных, которая не дала погибнуть целому кошачьему семейству, а из него «урвала» и свой кусочек рыжего счастья.

Вот как рассказывает об этом сама Марина.

- История нашего рыжего питомца началась почти 4 года назад. Бездомная кошка пришла к нам на дачу, а вместе с ней пришли 4 совсем крошечных котенка, которым, по нашим предположениям, было чуть больше месяца. Поселились они на втором этаже недостроенного дачного домика, не оставив нам никаких шансов на раздумья. С тех пор у нас забот прибавилось, но дачный сезон подходил к концу, близились холода, и нужно было как-то решать судьбу кошачьего семейства.

Таким милашкой был Боня в детстве / Фото Марины ИНКИНОЙ

Брошенная кем-то кошка привела на дачу семьи Инкиных своих котят / Фото Марины ИНКИНОЙ

Мы все сразу влюбились в рыженького котенка, и на семейном совете было решено забрать его домой, хотя к тому времени у нас жила 19-летняя кошка Мотя со скверным «старушечьим» характером и букетом болезней. Остальных котят и кошку тоже удалось пристроить.

Котика назвали Боней, по паспорту Бонифаций. Бонечка вырос в большого, красивого и умного кота, спокойного и интеллигентного. Через год Боня остался один, потому что Мотя умерла от старости. Наш Боня заскучал, и мы стали подумывать о друге для него. Так год с небольшим назад у нас появился еще один малыш с улицы, которого мы подобрали совсем крохой, примерно в возрасте 1 месяца. Они притирались друг к другу буквально пару дней, а потом подружились. Боня очень умный кот, сразу все понял, никуда не деться от нового жильца, надо дружить.

Тимка - полная противоположность спокойному Боне, шкода и озорник. Но погонять по квартире и устроить нешуточные баталии - это про наших котов.

Чтобы подружиться, Боне и Тимке хватило всего двух дней / Фото Марины ИНКИНОЙ

В жизни Боньки был опасный период, когда он болел, причем сильно. У него был абсцесс параанальных желез, из-за его пушистости не заметили вовремя воспаление, вот оно и вылилось в абсцесс, который даже распространился на соседние органы.

Долго ездили на лечение в ветеринарную клинику, болезнь не поддавалась лечению, переживали за него. Но все обошлось, благодаря усилиям врачей и нашей помощи болезнь миновала.

С появлением в нашей семье Бони тема бездомных животных приобрела особый смысл. Были еще спасенные 2 кота и кошка в нашей жизни, всех стерилизовали и нашли им добрые руки. А прошедшая осень дала нам новый опыт - забота о бездомной собаке, которая жила на заброшенной даче. На наших глазах у нее появились 4 щеночка. Полгода ежедневных поездок к ним с едой, устройство им теплой будки не оставили нам поводов для сомнений, что мы все делаем правильно.

Не бойтесь дарить любовь и проявлять заботу по отношению к бездомным животным! Это такое счастье - видеть их сытые мордочки и благодарные глаза, виляющие хвостики и трущиеся спинки. Пример тому - наш Боня, наше рыжее солнышко, наш талисман счастья.

Такой вот у него путь - из бездомыша в директора квартиры.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 14 кота Бонифация и его хозяйку Марину Инкину в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 28 октября, до 11.00 воскресенья, 29 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 26 октября, до 10.00 понедельника, 30 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 13 кота Уиллоу и его хозяйки Елизаветы Фучижи поступило 350 голосов.