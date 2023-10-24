О свалке, которая заблокировала доступ к мусорным контейнерам во дворе дома № 83 по ул. Тауелсиздик, сообщил «НГ» житель Костаная Канат АБЕЛЬДИНОВ.

- Свалка просто не дает подступиться к контейнерам, притом что сами они практически пустые, - возмущается он. - В свалке - куча строительного мусора, горы бытового мусора, чего только нет!

Корреспонденты «НГ» увидели на этом месте картонные коробки, мешки с мусором, бумагу и даже деревянный каркас.

Ул. Тауелсиздик, 83. Возле контейнерной площадки складывают и строительный, и бытовой мусор / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку во дворе домов № 10 и № 12 по ул. Темирбаева, о которой «НГ» писала две недели назад, еще не убрали. Гора листьев вперемешку с картоном даже подросла.

Ул. Темирбаева, 10. Свалка из листьев так и высится рядом с мусорными баками / Фото Ксении РЕБИК

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