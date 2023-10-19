Об открытом участке трубы небольшого диаметра рядом с домом № 9 «Б» по ул. Джангильдина сообщил «НГ» житель Костаная, наш постоянный читатель Петр СУХИН.

- Трубы возле дома давно открыты. Звонили в тепловую компанию, но там не реагируют, - рассказал пенсионер.

Ул. Джангильдина, 9 «Б». Теплотрасса открыта уже давно / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

На месте корреспонденты «НГ» увидели тонкую голую трубу, которая проложена возле угла дома № 9 «Б» по ул. Джангильдина. Труба в нескольких местах без изоляции, а местами изоляция ветхая.

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