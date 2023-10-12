«Сайгаки: предлагаем решение проблемы!». № 41 (1124) от 12.10.2023 г.

В Казахстане чрезмерно выросло количество сайгаков. Они уничтожают посевы, сенокосные угодья, вытаптывают пастбища. Убыток, нанесенный сайгой, оценивается в 12 млрд тенге. Аграрии вынуждены огораживать свои поля или окапывать их рвами.

Несмотря на это, у нас никак не могут решить вопрос, как с этим бороться. Дошло до того, что пригласили зарубежных экспертов. Видимо, для того, чтобы увеличить сумму убытка, им же платить надо.

Что тут можно сказать, кроме слов, вынесенных в заголовок?

Наш местный специалист Анатолий Коваленко без всяких зарубежных экспертов предлагает способ, проверенный годами, - промысловый отстрел сайгаков. Я хорошо помню, как при советской власти это делали. В магазинах было мясо сайги (значительно дешевле говядины, свинины и баранины). А наша власть вдруг проявила гуманность и ищет новые, гуманные способы регулирования численности. Заметьте, регулирование численности, а раз у нас эта численность высокая, значит, будут все равно уменьшать, скажем прямо - убивать. И чего огород городить?

Вообще, наши гуманисты кажется слишком широко шагнули. Возьмем эту возню с домашними животными. О них столько начали заботиться, что некоторой категории людей и не снилось. Приюты, чипирование, запрет отстрела бродячих собак и так далее. Однако эти гуманные любители кошек и собак молчат, когда расплодившиеся бродячие собаки, сбившись в стаи, нападают на людей. По Казахстану уже отмечено несколько таких случаев.

Сразу скажу: я люблю собак, но, когда стая бродячих собак нападает на ребенка и наносит ему увечье, тут я за отстрел и без всякого гуманизма.

Николай ВОРОНИН, Костанай