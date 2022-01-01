Конкурс для бывших бездомных животных, которые обрели кров и своего человека

«Наша Газета» продолжает конкурс «Из грязи в князи». Если вы подарили любовь и заботу беспризорному коту или собаке, этот конкурс для вас.

Расскажите, как вы встретились со своим питомцем, как он привыкал к новой, хорошей жизни, какие милые привычки приобрел. Если с ним происходили интересные или забавные случаи, напишите о них. Сопроводите свой рассказ фотографиями. Если у вас есть фото питомца в самом начале его домашней жизни и спустя какое-то время, будет замечательно.

Победителя конкурса ждет приз: сертификат на покупку товаров и/или получение услуг от ветеринарной клиники «Айболит» @aibolit_kst на сумму 30 000 (Костанай, ул. Бородина, 176 «А», тел. +7-771-286-41-41).

В конкурсе могут принять участие все, кто взял собаку или кошку с улицы или из приюта. Начало истории может быть смешным или полным драматизма, но ее продолжение - непременно счастливым.

Заявки с фотографиями и историями присылайте на электронную почту ng.pitomez23@gmail.com. Не забудьте указать номер своего телефона для связи.

Участники № 13 - кот Уиллоу и его хозяйка Елизавета ФУЧИЖИ.

Готов забраться на надежное плечо хозяйки! / Фото Елизаветы ФУЧИЖИ

Хозяйка следующего конкурсанта написала письмо, которое мы приводим здесь полностью, без изменений.

- Моего кота зовут Уиллоу, а меня - Фучижи Елизавета Витальевна, мы из деревни Ленино Карасуского района Костанайской области. 31 августа 2020 года мы с дедушкой Иваном Ивановичем возвращались на машине из пекарни. Прямо напротив нашего дома, на мокрой после дождя дороге, сидели два крошечных котенка, а в кустах - большая кошка. Как только они заметили нас, с писком прибежали прямо под ноги. Сначала мы решили, что котята просто отбились от матери, и отнесли их в кусты.

Котята не выглядели бездомными, но, как позже выяснилось, это только потому, что их выбросили в тот же день. Мы не могли взять их к себе, у нас уже было много животных. Позже оказалось, что троих котят выбросили возле нефтебазы, прямо из машины. Один остался там, а двое пришли в деревню за котом - тем самым, которого мы сначала приняли за мать котят. Мы оставили котяток в кустах, думая, что там их мать и они голодными не останутся. Однако кот ушел, а сами они попали в дом моей бабушки Галины Григорьевны, недалеко от нас. Как рассказывала она сама, тогда они с мужем и сыном сидели на крыльце и болтали, дверь в дом была открыта. Из кустов выбежали котята и с криком забежали внутрь, а позже она нашла и третьего потерявшегося котенка.

Около двух месяцев спустя Уиллоу оказался у нас. Однажды я пришла в гости к бабушке, на меня из комнаты что-то прыгнуло, и, прежде чем я опомнилась, котенок уже забрался по моей ноге и оказался на плече. Когда я собиралась домой, его пришлось насильно оттуда стаскивать и закрывать в комнате.

Егозу Уиллоу трудно заставить позировать / Фото Елизаветы ФУЧИЖИ

Бабушка рассказывала, что после того, как я ушла, она его выпустила. В поисках меня Уиллоу обошел весь дом и обкричал все углы.

Когда я пришла в гости в третий раз, то так и ушла с ним на плече. Никак не могла придумать ему имя, потом в голову пришла собака английского актера Тома Фелтона, до этого Уиллоу звался Бантиком или просто Котеночком.

Сначала он вел себя странно. Стоило всем уйти из комнаты, он дико орал и бежал следом. Будто боялся, что мы оставим его одного. К тому же, оказывается, когда котят только выбросили, они столкнулись с собакой, которая не нанесла им большой травмы, но разорванное ухо котенка долго заживало.

Это самый приставучий кот, которого я знаю. Любит висеть на моей груди в позе обезьяны и терпеть не может, когда его снимают. Других питомцев не любит, они мешают ему сидеть на руках у кого-то из нас. Уиллоу - очень подвижный кот, его невозможно было унять, чтобы потом сфотографировать. А еще он любит мурлыкать, причем делает это постоянно, находясь с хозяевами в одной комнате, неважно, гладим мы его или нет.

Уиллоу мурлычет просто оттого, что он не один в доме / Фото Елизаветы ФУЧИЖИ

Уиллоу похож на котенка, получившего психологическую травму, без людей он не может. Ему потребовался год, чтобы спокойно оставаться одному в комнате.

И вот что я хочу сказать: как деревенской обитательнице, мне жаль, что власти не обращают внимания на тех, кто здесь расшвыривает животных, как ненужные вещи.

Условия конкурса

Вы можете поддержать участников № 13 кота Уиллоу и его хозяйку Елизавету Фучижи в stories аккаунта Instagram @ng.kz_ с 11.00 субботы, 21 октября, до 11.00 воскресенья, 22 октября. Редакция оставляет за собой право аннулировать голоса в Instagram при подозрении на их накрутку.

Вы также можете принести в любой пункт приема объявлений «НГ» купон, размещенный на этой странице, написав на нем номер и фамилию участника. Купоны принимаются с 9.00 четверга, 19 октября, до 10.00 понедельника, 23 октября. Один купон равен 10 голосам. Все поступившие голоса (купоны и stories) будут суммироваться в общий рейтинг.

В поддержку участников № 12 кошки Кошки и ее хозяйки Юлии Цуркан поступило 197 голосов.