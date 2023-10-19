Полицейские оштрафовали меня за спойлер на багажнике по ч. 7 ст. 590 КоАП РК (управление транспортным средством, переоборудованным без соответствующего разрешения). Но в данной статье не указано, о каком именно переоборудовании идет речь. Поэтому я считаю, что штраф мне выписали необоснованно. Если это нарушение закона, то в таком случае в особых отметках в автоЦоне мне не написали об этом, хотя они осматривали мою машину и выдавали техпаспорт. Действительно ли спойлер на багажнике является нарушением законодательства? Если да, прошу пояснить, почему это так и на каком основании. Также прошу уточнить, почему в ч. 7 ст. 590 КоАП РК ничего об этом не указано? И если это действительно нарушение законодательства, то будут ли наказаны сотрудники автоЦОНа?

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Комментарий

На вопросы читателя ответили в пресс-службе ДП Костанайской области:

- В техническом регламенте Таможенного союза ТР ТС 018/2011 «О безопасности колесных транспортных средств» говорится о внесении изменений в конструкцию транспортного средства. К ним относится установка любых составных частей и оборудования, которые не предусмотрены заводом-изготовителем и влияют на безопасность дорожного движения. В частности, спойлер или антикрыло влияет на прижимную силу автомобиля, что сказывается на показателях управляемости и, соответственно, на безопасности дорожного движения. Перед установкой таких элементов необходимо обратиться с заявлением в управление административной полиции. После того как вы получите разрешение на данное переоборудование, необходимо обратиться в ТОО «НИИ транспорта и коммуникаций» для проведения технической экспертизы. Если оно подтвердило безопасность данной установки, с их заключением вам необходимо дополнительно пройти протокол испытаний и техосмотр.

Далее нужно обратиться обратно в УАП ДП для получения свидетельства о внесении изменений конструкции транспортного средства. После этого можно обратиться в спецЦон для получения специальной отметки в СРТС по факту переоборудования.

Сотрудники автоЦОНа в данном случае не несут ответственность, так как съем и постановка ТС на учет производится без осмотра автомобиля.