О свалке напротив дома № 115 по ул. Гоголя сообщил «НГ» пользователь нашего сайта Иван.

- Куча образовалась выше гаража, чего в ней только нет! - написал он. - Рядом частный сектор. Дом теперь вместо ПКСК зарегистрировал ПТ, которое расписалось в своем бессилии. А скоро зима, морозы, кучу будет еще сложнее вывозить...

По указанному адресу корреспонденты «НГ» увидели переполненные контейнеры, а по бокам - огромные кучи мусора, расположенные между многоэтажным домом и гаражами. В кучах - ветки, мешки, бытовые отходы.

Ул. Гоголя, 115. Свалка находится напротив дома, выше гаражей / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Свалку напротив дома № 114 по ул. Темирбаева за две недели не убрали.

Ул. Темирбаева, 114. Свалку напротив дома, о которой мы писали две недели назад, еще не убрали. / Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

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