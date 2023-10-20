О нескольких участках неизолированных труб «НГ» сообщила жительница Костаная Зинаида КОРНИЕНКО. Пенсионерка увидела, как мы фотографируем свалки, и попросила написать об открытых участках труб во дворе дома № 89 по ул. Козыбаева.

- Голые трубы проходят прямо по детской площадке и, конечно, очень привлекательны для бомжей, - рассказала Зинаида Степановна. - Во дворе играют дети. Не хотелось бы, чтобы они сталкивались с такими элементами. Еще несколько открытых участков теплотрассы - рядом с детской площадкой.

Корреспонденты «НГ» во дворе по ул. Козыбаева, 89 увидели длинный участок неизолированной теплотрассы прямо на детской площадке. Еще несколько участков открытых труб - рядом с гаражами, которые стоят вблизи детской площадки.

Ул. Козыбаева, 89. Этот участок теплотрассы проходит по детской площадке/ Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Второй - рядом с гаражами/ Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Третий - за пределами детской площадки/ Фото Ольги ЛИХОГРАЙ

Присоединяйтесь!

Замечайте, фотографируйте участки теплотрасс без изоляции на улицах и во дворах Костаная. Сообщайте о них в редакцию «НГ» по телефону 53-51-51, присылайте по адресу ng@ng.kz, размещайте на сайте www.ng.kz. Поможем тепловикам сберечь наши общие деньги!