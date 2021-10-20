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Куда пойти с 19 по 25 октября

Потехе - час!

Заведение

Дата и время

Что состоится

Областной театр кукол

ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39

21 октября,

12.00

«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка

22 октября,

12.00

«Көңілді қонжықтар», М. Поливанова (на казахском языке)

22 октября,

14.00

«Непоседы», М. Поливанова, сказка

Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,

ул. Тауелсиздик, 144,

тел.: 54-11-51, 54-39-56

22 октября,

17.00

«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма

25 октября,

11.00

«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі. Премьера

25 октября,

17.00

«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма

Областной русский драматический театр

ул. Баймагамбетова, 191,

тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)

20 октября,

18.30

«Невольница», А. Островский, комедия. 16+

21 октября,

12.00

«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка

21 октября,

17.00

«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия

22 октября,

12.00

«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка

22 октября,

17.00

«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия

Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,

тел.: 50-20-32, 50-28-88

В течение месяца

«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова

В течение месяца

«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школф им. Л. И. Русина

Областная филармония им. Е. Умурзакова

мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,

тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02

28 октября,

17.00

«Лебединое озеро». «Классический Русский Балет», московская труппа классического танца

ДК «Мирас»

ул. Маяковского, 119.

тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54

26 октября,

19.00

Chemodan. Спектакль қазақ тілінде өтеді. 16+

28 октября,

19.00

Алан Черкасов. Большой сольный концерт «Красивая история»

 

Спортафишка

Что

Где

Когда

Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - Каспий»

Костанай, «Тобыл-Арена»

21 октября, 18.00

Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Астана»

СК «Аят-Арена»

20-21 октября