Мажилис принял в первом чтении поправку в Налоговый кодекс, предусматривающую трехлетние налоговые каникулы для микрофинансовых и коллекторских организаций, если они будут прощать долги проблемных заемщиков. Правильно ли это? Да. Эта норма позволит снизить закредитованность населения.

Да. Проблемным заемщикам нужно дать шанс на нормальную жизнь.

Нет. Должники по кредитам должны самостоятельно отвечать за свои действия.

Нет. Не нужно решать проблемы заемщиков за счет остальных граждан страны.

