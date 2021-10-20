Куда пойти с 19 по 25 октября
Потехе - час!
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Заведение
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Дата и время
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Что состоится
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Областной театр кукол
ул. Перронная, 20, тел.: 90-10-29, 90-11-39
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21 октября,
12.00
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«Истории Пожара Тушилыча», Ю. Семенова, сказка
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22 октября,
12.00
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«Көңілді қонжықтар», М. Поливанова (на казахском языке)
|
22 октября,
14.00
|
«Непоседы», М. Поливанова, сказка
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Областной казахский театр драмы им. И. Омарова,
ул. Тауелсиздик, 144,
тел.: 54-11-51, 54-39-56
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22 октября,
17.00
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«Бір түп алма ағашы», Ә. Оразбеков, драма
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25 октября,
11.00
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«Қожа мен спорт», О. Әубәкіров, ертегі. Премьера
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25 октября,
17.00
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«Сыған серенадасы», И. Сапарбай, музыкалық драма
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Областной русский драматический театр
ул. Баймагамбетова, 191,
тел.: 54-78-34 (касса), 54-76-24 (администратор)
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20 октября,
18.30
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«Невольница», А. Островский, комедия. 16+
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21 октября,
12.00
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«Как Кощей женился», Ю. Боганов, сказка
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21 октября,
17.00
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«Кукла для невесты», А. Коровкин, лирическая комедия
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22 октября,
12.00
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«Два веселых гуся», М. Супонин, сказка
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22 октября,
17.00
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«Пока она умирала», Н. Птушкина, романтическая комедия
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Областная картинная галерея ул. Алтынсарина, 113,
тел.: 50-20-32, 50-28-88
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В течение месяца
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«Угощаю графикой» - персональная выставка председателя правления костанайской областной организации Союза художников РК Вадима Быкова
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В течение месяца
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«Искусство в копиях. Отражение мастерства» - выставка работ учеников частной художественной школф им. Л. И. Русина
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Областная филармония им. Е. Умурзакова
мкр-н Юбилейный, здание 56, концертный зал Jastar Saraiy,
тел.: 90-23-68, 8-705-450-16-02
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28 октября,
17.00
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«Лебединое озеро». «Классический Русский Балет», московская труппа классического танца
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ДК «Мирас»
ул. Маяковского, 119.
тел.: 26-72-28, WhatsApp +7-705-746-73-54
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26 октября,
19.00
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Chemodan. Спектакль қазақ тілінде өтеді. 16+
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28 октября,
19.00
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Алан Черкасов. Большой сольный концерт «Красивая история»
Спортафишка
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Что
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Где
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Когда
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Футбол. Чемпионат РК. Премьер-лига. «Тобол» - Каспий»
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Костанай, «Тобыл-Арена»
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21 октября, 18.00
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Футзал. Чемпионат РК. «Аят» - «Астана»
|
СК «Аят-Арена»
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20-21 октября
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