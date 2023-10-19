Бывший начальник райотдела полиции приговорен к 8 годам колонии за взятку от главы КХ

Приговор был оглашен 12 октября в Денисовском районном суде. Разбирательство началось в марте этого года. На скамью подсудимых попал не только полковник Ербол Шошаков, но и еще двое его подчиненных.

Незаконное бездействие

Взятка была дана зерном, которое сразу же продали и обернули деньгами / Фото Ксении РЕБИК

Бывшим начальнику отдела полиции Денисовского района Ерболу Шошакову, начальнику отделения местной полицейской службы Бейбитхану Байтакову, старшему инспектору патрульно-постовой службы Амиру Утегенову вменялось правонарушение, предусмотренное пунктами 1, 2 части 3 статьи 366 УК РК - взятка, совершенная сотрудниками правоохранительных органов путем вымогательства, группой лиц по предварительному сговору. Тяжкое коррупционное преступление.

В сентябре 2022 года «НГ» сообщала о том, что эти сотрудники подозреваются в вымогательстве взятки за «покровительство в беспрепятственном проведении уборки урожая». Глава одного из денисовских сельхозпредприятий должен был заплатить за это покровительство пшеницей, эквивалент стоимости которой в действующих на тот момент ценах - около 3 млн тенге. Он обратился с заявлением в департамент Агентства по противодействию коррупции. Местные аграрии тогда растолковали корреспонденту «НГ» суть дела: во время уборки стражи порядка «не цепляются к состоянию техники, не тормозят ее ни на поле, ни на дорогах при перевозке».

Потерпевший - глава ТОО «Приреченское» и КХ «Арман» - Владимир Шуллер суду пояснял, что техника в хозяйствах старая, «могли быть документы не в порядке, еще какие-то технические моменты, и он понимал, что сотрудники полиции могли обоснованно и необоснованно останавливать его технику». А шел обмолот, каждый час дорог, действия по привлечению к административной ответственности механизаторов, водителей могли сорвать сроки уборочной кампании.

Механизаторов, впрочем, никто из полицейских за работой на неисправных тракторах не ловил. Шошаков, по версии обвинения, «решил совершить незаконное бездействие в пользу указанных ТОО и КХ, чтобы получить взятку в значительном размере. Учитывая, что Байтаков и Утегенов, находящиеся в его подчинении, в силу своих обязанностей, в том числе по обеспечению безопасности дорожного движения, наделены полномочиями остановки транспортных средств, документов, а также имеют право привлекать за совершение административных правонарушений участников дорожного движения на территории Денисовского района, в 20-х числах августа 2022 года вызвал их в свой служебный кабинет, посвятил в свои преступные планы и дал им указание встретиться с руководителем данных ТОО и КХ Шуллер В. А. и потребовать от него взятку в виде 30 тонн зерна пшеницы в обмен на непривлечение к административной ответственности его работников при выявлении нарушений правил эксплуатации. Пояснив, что в противном случае их будут привлекать...». В общем, как Ходжа Насреддин, который, послав дочь за водой, побил ее авансом, а вдруг кувшин по дороге разобьет.

Вину не признали

Шуллер заплатить согласился, но позвонил в антикор, а потом и заявление туда написал. Переговоры с ним от имени «шефа» вели Байтаков и Утегенов. И не только переговоры. Они и машины для перевозки зерна 6 сентября нашли, и заправили технику, и отгрузку с центрального зернотока ТОО «Приреченское» 29 740 кг пшеницы проконтролировали, и сопровождали транспортировку ее в Денисовку, в ТОО «Арыстан 2012». То есть реализовали ее в тот же день по цене 110 000 тенге за тонну на общую сумму 3 271 400. Утегенов, по показаниям свидетелей и данным НСД (негласных следственных действий), сидел в машине, а деньги в офисе ТОО получал Байтаков, вынес их в черном пакете. Из текста приговора: «...свидетель Беккужина показала, что лаборант ТОО «Арыстан 2012» производила проверку качества поступившего зерна пшеницы, привезенного 6 сентября 2022 года сотрудниками полиции, о чем сделала запись в канцелярской книге по приемке автомашин - «менты», которых она опознала в ходе следствия».

Одна эта пометка стоит сотни слов об общественном вреде такого поведения людей, обычно именуемых стражами правопорядка. Кстати, с одной стороны, оба на службе были не новички, Байтаков - подполковник полиции, Утегенов - капитан, с другой - в Денисовском райотделе начали работать в июле 2022 года, а уже в конце августа участвовали в вымогательстве взятки. Шошаков на службе в полиции - с 1995 года, работал, между прочим, заместителем начальника управления собственной безопасности ДП Костанайского области.

Байтаков и Утегенов открещивались от присвоения денег, заявляя, что в их действиях имеет место злоупотребление должностными полномочиям по статье 361 УК РК, они готовы понести по данной статье наказание, не связанное с лишением свободы.

Суд однако счел доказанным тот факт, что полученные денежные средства Шошаков, Байтаков и Утегенов разделили между собой. Часть в сумме 2 000 000 тенге 08 сентября 2022 года в ходе обыска была обнаружена и изъята в сейфе служебного кабинета Шошакова.

Последний не признал сумму взяткой. Сначала в ходе обыска заявлял, что не знает, чьи деньги хранятся в сейфе. Позже в суде показывал, что это средства, занятые у друга на женитьбу сына, лечение матери. Виновным себя не признал. Просил оправдать.

Совершено теми, кто присягал

В феврале 2021 года о назначении Ербола Шошакова начальником отдела полиции Денисовского района сообщала ведомственная газета / Фото saqshy.info

В сентябре 2022 года Ербол Шошаков был взят под стражу, двое его подчиненных - под домашний арест. Меры пресечения действовали до окончания судебного процесса. Шошаков был приговорен к 8 годам лишения свободы с отбыванием срока в учреждении средней безопасности, ему пожизненно запрещено занимать должности на государственной службе, дополнительной мерой наказания стало лишение его специального звания полковника полиции. Байтаков и Утегенов приговорены к 7 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии средней безопасности, суд лишил их званий подполковника и капитана соответственно, им тоже пожизненно запрещена госслужба.

Гражданский иск Владимира Шуллера суд постановил удовлетворить частично - в качестве погашения нанесенного ему материального ущерба осужденные солидарно должны вернуть ему 1 871 405 тенге. По закону им дается два месяца после вступления приговора в законную силу, чтобы исполнить решение суда добровольно.

- Исследовав все представленные по делу материалы, суд посчитал вину всех подсудимых доказанной, - пояснила свое решение судья Алия ИМАНАЛИНОВА, - правонарушение совершено сотрудниками, принимавшими присягу, поставленными на охрану законных прав и интересов граждан. Сотрудники полиции, зная, что в КХ «Арман» и ТОО «Приреченское» имеются нарушения, посчитали возможным закрыть на них глаза, не привлекать работников к административной ответственности и при этом извлечь для себя выгоду.

Приговор в законную силу не вступил, может быть обжалован.

Судья направила частное постановление в Антикоррупционную службу, обращая внимание на допущенные ее сотрудниками нарушения действующего законодательства.