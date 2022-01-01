По информации отдела РАГС аппарата акима Костаная:

- зарегистрировали брак 54 пары. Самому молодому жениху - 19 лет, невесте - 18. Самому зрелому жениху - 67 лет, невесте - 65;

- зарегистрированы 4 развода;

- зарегистрированы 77 новорожденных: 40 девочек и 37 мальчиков. Имена этой недели: Полина, Вероника, Раяна, Виктория, Азалия, Арсен, Жания, Жанарыс, Осман, Макар, Абай, Ниязхан, Имран, Нуркен. Самому молодому папе - 21 год, маме - 19 лет. Самому зрелому папе - 53 года, маме - 40 лет.

- умерли 45 человек: 20 женщин и 25 мужчин.

По сообщению КГП «Костанайская областная станция скорой неотложной медицинской помощи»:

- на телефон 103 по области поступил 6 271 вызов, из них 1 694 - к детям. В том числе на травмы и несчастные случаи - 424;

- поступили 28 вызовов на ДТП: в авариях пострадали 38 человек, из них 9 - дети; 30 человек доставлены в больницу.