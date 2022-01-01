Я живу в с. Караменды Наурзумского района. В нашем селе, на ул. Байтурсынова, расположены 3 школы: две основные с казахским и русским языками обучения и начальная с казахским языком обучения. Тротуара на этой улице нет, и школьники вынуждены идти на учебу по проезжей части дороги. Автомобили учителей и сотрудников школы тоже паркуются на обочине дороги, так как парковка там не предусмотрена. Из-за этого движение по улице из двух сокращается до одной полосы, и водители вынуждены выезжать на встречную полосу. Когда возле школ сделают тротуары и будут ли расширять проезжую часть?

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Комментарий

На вопрос отвечает заместитель акима Наурзумского района Костанайской области Нурлан АМИРОВ:

- В 2020 году в с. Караменды была произведена работа по среднему ремонту автомобильной дороги по улице Байтурсынова в границах улиц Амангельды - Жансугурова на общую сумму 36 949 979 тенге, в сметной документации строительство тротуаров и парковочных мест не было предусмотрено. Но в 2022 году за счет средств из местного бюджета в размере 11 015 159 тенге были установлены два макета «Школьник», напротив школ также нанесены пешеходные переходы со знаками, перед школами установлены искусственные неровности. В четвертом квартале 2023 года будет подано ходатайство о выделении бюджетных средств для разработки сметной документации. В случае положительного решения во втором квартале 2024 года планируется строительство пешеходных тротуаров и парковочных мест по улице Байтурсынова в селе Караменды.